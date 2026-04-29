Dragoș Pîslaru, despre moțiunea PSD-AUR anunțată în plină ședință de mediere politică la Cotroceni: „Un flit dat președintelui țării”

Dragoș Pîslaru, care a preluat interimatul de la Ministerul Muncii, după demisia fostului ministru PSD Florin Manole, a fost întrebat marți la Guvern într-o conferință pe tema îndeplinirii jaloanelor PNRR, în ce stadiu se află proiectul legii salarizării unitare și dacă acest proiect va fi pus în consultare publică înainte sau după moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Pîslaru a amintit apoi ce s-a întâmplat luni, când președintele României, Nicușor Dan, într-un exercițiu de mediere și de dezescaladare, a invitat partidele politice la nivel de lideri la Cotroceni pentru a discuta aceste reforme esențiale și a cădea asupra unui acord prin care le putem implementa.

„În mod evident, acea discuție la Cotroceni a vizat OECD, a vizat SAFE și a vizat PNRR. În timp ce se presupunea că lucrăm la dezescaladare și la acord politic, doi distinși lideri de partid anunță moțiune de cenzură. Ce credeți că s-a întâmplat într-o ședință menită să dezescaladeze, să creeze punți, când tu, în timpul ședinței alegi momentul ăsta ca să anunți moțiune de cenzură?

Nu cred că există un act de iresponsabilitate mai mare și de flit, scuzați-mi cuvântul, dat președintelui țării, într-un execițiu de mediere, ca tu, fără să anunți, să declanșezi o astfel de comunicare. Ce-ți era să o faci după sau înainte? Măcar nu ne mai vedeam. Dar ideea să o faci în timpul ședinței de mediere și dezescaladare este un lucru. În timpul ședinței, chiar și în aceste condiții, am exprimat nevoia de a se crea un minim consens pe niște principii ale acestei legi (proiectul noii legi a salarizării unitare – n.r.), înainte să o scoatem în spațiu public”, a afirmat Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă organizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Proiectul noii legi a salarizării ar putea fi lansat la sfârșitul săptămânii, dacă există acord politic

Acesta a explicat că era nevoie de o discuție cu privire la anvelopa bugetară maximă pe care Ministerul Finanțelor Publice o poate pune la dispoziție în cadrul acestui proiect, pe baza angajamentelor pe care le avem cu Comisia Europeană, și în ceea ce privește traiectoria de deficit. Un alt aspect viza un acord pe principii legate de sporuri și alte elemente de legislație.

„Întâlnirea trebuia să aibă loc, în mod normal, dacă totul mergea bine, la Cotroceni, iar prim-ministrul avusese inițiativa să invite pe toată lumea la Palatul Victoria pentru acest lucru. Evident că nu a putut să aibă loc această întâlnire, după ce s-a întâmplat ieri dimineața. Acum așteptăm să vedem în zilele următoare, dacă există această minimă raționalitate, să putem avea acel lucru. În cazul în care s-ar crea un astfel de acord politic, am putea lansa, cred, un proiect undeva la sfârșitul săptămânii sau înainte de moțiune”, a explicat ministrul interimar al Muncii.

Oficialul a adăugat că, în lipsa unui consens politic minimal, ar putea fi așteptată moțiunea de cenzură, în timp ce discuțiile tehnice vor continua pe acest proiect.

„În cazul în care nu există un consens minimal, ca să nu escaladez pe un proiect pe care începem acum să ne războim, probabil că așteptăm moținea mai întâi. Lucrăm între timp ca să consolidăm cu Ministerul de Finanțe, să vedem care e anvelopa și ne pregătim pentru asta. Dar și aici am planul B și C și D, de cum se poate adopta totuși legislația. Adică, doar să înțelegeți, eu nu stau acum să mă uit la cer să văd dacă se înțeleg politic sau nu. Eu, la nivel tehnic, am demarat cu Banca Mondială niște întâlniri (…), deja sunt în lucru ca să pot să mă asigur că avem cel mai bun proiect posibil pus în consultări și cea mai bună variantă care iese din consultările cu familiile ocupaționale și cu sindicate”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

De legea salarizării unitare depinde atragerea a 771 milioane de euro din PNRR

Adoptarea unei legi care să stabilească un sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public este unul din cele 9 jaloane de care depinde atragerea a peste 7 miliarde de euro din PNRR și care necesită un acord politic la nivelul Parlamentului, indiferent de criza guvernamentală. Jalonul privind salarizarea publică unitară are alocată suma de aproximativ 771 milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan a făcut luni dimineață, înainte de anunțul moțiunii PSD-AUR, un apel la responsabilitate, avertizând că în perioada următoare trebuie adoptate o serie de legi pentru implementarea unor jaloane PNRR, de care depind miliarde de euro.

„Trebuie să aprobăm 9 legi care vor reglementa diferite domenii, așa cum sunt descrise mai jos, de la salarizarea în sectorul public și până la aspecte fiscale sau din energie. Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, a spus Bolojan.