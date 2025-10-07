Drăguțe, docile și customizabile. Site-urile cu femei create de AI provoacă critici: „Stereotipuri nefolositoare”. „Preferați pornografia cu multe abuzuri?”, vine replica

Site-urile de dating bazate pe inteligență artificială susțin că elimină potențialul de exploatare, dar criticii spun că întăresc stereotipurile dăunătoare, relatează The Guardian.

Eleanor, în vârstă de 24 de ani, este istoric polonez și lector la o universitate din Varșovia; Isabelle, în vârstă de 25 de ani, este detectiv în cadrul NYPD; Brooke, în vârstă de 39 de ani, este o gospodină americană care se bucură de un stil de viață opulent în Miami, finanțat de soțul ei, adesea absent.

Toate aceste trei femei vor flirta, vor discuta și vor trimite fotografii nud și videoclipuri explicite prin intermediul unuia dintre numeroasele site-uri de dating pentru adulți care oferă o selecție din ce în ce mai realistă de iubite bazate pe inteligență artificială pentru abonații dispuși să plătească o taxă lunară, scrie site-ul britanic The Guardian.

Publicația îi citează pe dezvoltatorii acestor noi afaceri care susțin că site-urile cu femei AI reprezintă o îmbunătățire față de afacerile cu webcam-uri, unde femei reale se dezbracă în fața camerei și vorbesc cu bărbații, deoarece elimină potențialul de exploatare observat în anumite părți ale industriei. În plus, aceștia susțin că femeile AI nu se îmbolnăvesc, nu au nevoie de zile libere, nu obosesc la sfârșitul turei și nu se simt umilite de cerințele clienților.

„Preferiți pornografia cu multe abuzuri și trafic de persoane sau preferați să vorbiți cu o inteligență artificială?”, a întrebat Steve Jones, care administrează un site de pornografie bazat pe inteligență artificială. „Auzim despre traficul de persoane, fete obligate să fie în fața camerei 10 ore pe zi. Nu veți avea niciodată o fată bazată pe inteligență artificială traficată de persoane. Nu veți avea niciodată o fată care este forțată sau constrânsă să intre într-o scenă de sex de care este atât de umilită, încât ajunge să se sinucidă. Inteligența artificială nu este umilită, nu se va sinucide singură”, a adăugat acesta.

Pot fi customizate

Majoritatea site-urilor de acest gen oferă utilizatorilor o selecție de opțiuni de iubite predefinite – predominant femei albe, zâmbitoare, de 20 de ani – dar și posibilitatea de a-și crea propria parteneră online imaginară, fie că e vorba de o vedetă de film, profesoară de yoga, până la avocată sau alte profesii. Opțiunile de customizare includ atribute ale personalității precum „supusă: ascultătoare, inocentă: optimistă, naivă, grijulie, protectoare și mereu prezentă pentru a oferi confort”.

Dincolo de trăsături de comportament, utilizatorii pot alege vârsta, culorile părului, ochilor și pielii, precum și dimensiunile sânilor.

Folosesc stereotipuri nefolositoare

Dincolo de asta, apariția și creșterea popularității acestui gen de site pornografic bazat pe AI provoacă critici din partea activiștilor pentru drepturile femeilor, care observă că acestea insuflă stereotipuri nefolositoare. În cartea sa, „Noua eră a sexismului”, Laura Bates observă că partenerele bazate pe inteligență artificială sunt „programate să fie drăguțe, docile și supuse și să-ți spună ce vrei să auzi”, scrie The Guardian.

„Majoritatea utilizatorilor sunt bărbați heterosexuali, deși sunt disponibili și iubiți cu inteligență artificială. Unele dintre iubitele cu inteligență artificială deja existente sunt programate să fie dispuse să se dezbrace imediat. „Altele vor spune: «Nu, nu vă cunosc». Așa că trebuie să evoluezi relația cu ele pentru a le cere așa ceva. E ca un joc, iar scopul este de a dezvolta acea relație completă”, a declarat angajatul unuia dintre aceste site-uri, citat de ziarul britanic.