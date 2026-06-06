Drona avea alte caracteristici: MAI explică de ce nu a folosit sistemul SCOMAR în incidentul de la Constanța

Ofițerii poliției de frontieră din România utilizează Sistemul Integrat de Supraveghere a Mării Negre (SCOMAR) la sediul Gărzii de Coastă din Constanța, pe 13 septembrie 2017. FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis că sistemul SCOMAR a fost dezvoltat pentru supravegherea maritimă de către Garda de Coastă și nu este un radar singular ori un sistem militar anti-dronă, în timp ce drona maritimă fără pilot implicată în incidentul de vineri din Portul Constanța avea alte caracteristici, diferite de profilul ambarcațiunilor și navelor pentru care este optimizat SCOMAR.

„Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă – SCOMAR – funcționează în parametrii tehnici și operaționali pentru care a fost conceput, dezvoltat și integrat în activitatea Poliției de Frontieră. SCOMAR este un sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular și nu un sistem militar anti-dronă. Acesta este destinat pentru implementarea funcțiilor de Gardă de Coastă, precum: controlul frontierei maritime, monitorizarea și supravegherea maritimă, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere”, a transmis MAI, într-un comunicat de presă.

„Sistemul a fost proiectat și optimizat pentru detectarea, identificarea și monitorizarea ambarcațiunilor și navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 6 metri”, mai afirmă ministerul.

MAi spune că incidentul din Portul Constanța privește „o categorie tehnică diferită de ținte față de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat și configurat operațional”, potrivit Agerpres.

Alte precizări făcute de MAI despre sistemul SCOMAR:

„ Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat.

Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat. Înțelegem preocuparea publică generată de acest incident. În asemenea situații, cetățenii așteaptă ca statul să funcționeze coerent, prin toate instituțiile sale.

Tocmai de aceea, evaluarea trebuie realizată pe ansamblul mecanismelor relevante: supraveghere, detecție, alertare, management al traficului naval, siguranță portuară, intervenție, ordine publică și cooperare interinstituțională.

În domeniul siguranței și securității maritime, statul acționează prin mai multe autorități, fiecare cu atribuții tehnice și operaționale stabilite prin lege.

Ministerul Afacerilor Interne își exercită atribuțiile prin structurile sale competente și cooperează cu toate instituțiile responsabile pentru clarificarea elementelor relevante și coordonarea măsurilor necesare.

O situație tehnică și operațională complexă trebuie analizată pe baza datelor, a competențelor legale și a procedurilor aplicabile.

Personalizarea responsabilității sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituționale poate crea confuzie publică și nu contribuie la consolidarea răspunsului statului.”

Conform MAI, „Garda de Coastă menține cooperarea permanentă cu instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței și securității maritime, asigurând schimbul operativ de informații și sprijinind coordonarea măsurilor necesare, potrivit competențelor legale”.

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O dronă maritimă descoperită în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a provoca victime.