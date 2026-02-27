Drona neutralizată în apropierea unui portavion francez a fost lansată de pe o navă rusească. Reacția armatei suedeze

Drona neutralizată de armata suedeză nu departe de portavionul francez Charles de Gaulle, aflat în escală la Malmo, este de origine rusă, au confirmat vineri forţele armate suedeze după ce au realizat o anchetă tehnică, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Nava rusă de informaţii Jigulevsk naviga în apele teritoriale suedeze în acel moment, potrivit armatei.

„Nava suedeză HMS Rapp, care se afla în zonă pentru a proteja şi a supraveghea grupul aeronaval (francez), s-a apropiat de nava rusă pentru a supraveghea tranzitul acesteia prin Oresund. Cu această ocazie, sistemele de la bordul navei suedeze au detectat o activitate a unui drone în apropiere şi au activat contramăsuri pentru a perturba dispozitivul”, se precizează în comunicatul forţelor armate suedeze.

Bruierea unei drone înseamnă a perturba transmisia dintre aparat şi operatorul său sau a-l priva de instrumentele sale de orientare folosind mijloace de război electronic.

Acest incident a avut loc miercuri, la aproximativ 13 kilometri de portavionul francez Charles de Gaulle, în strâmtoarea Oresund, în apropierea oraşului Malmo, unde nava amiral franceză făcea escală înainte de a participa la mai multe exerciţii NATO.

„După analiza datelor tehnice, forţele armate pot stabili că este vorba despre o dronă care a efectuat un zbor neautorizat, ceea ce constituie o încălcare a regulamentului privind accesul pe teritoriul” suedez, au afirmat acestea.

Şefa comandamentului operaţiunilor forţelor armate, Ewa Skoog Haslum, citată în comunicat, a afirmat că „acest tip de comportament nu este surprinzător din partea Rusiei, dar este un incident grav care subliniază importanţa menţinerii unei vigilenţe constante”. Ea a salutat faptul că unităţile armatei suedeze „au acţionat într-un mod exemplar şi profesionist”.

După neutralizarea dronei, nava de patrulare a marinei suedeze a escortat nava rusă Jigulevsk în afara apelor teritoriale suedeze, care se află acum în Marea Baltică.