Dronă doborâtă la Buzău: Procurorii au terminat cercetările la sol și au deschis dosar penal

Investigațiile în perimetrul unde o dronă Shahed a fost interceptată vineri de un avion F-16 au fost finalizate, a anunțat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

„Cercetările continuă sub aspectul administrării celorlalte mijloace de proba necesare stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, în condiţiile legii. Pe măsura evoluţiei cercetărilor şi în măsura în care comunicarea unor informatii nu vor afecta desfăşurarea anchetei, vor fi furnizate informatii suplimentare”, a precizat sâmbătă un comunicat de presă al instituţiei, citat de Agerpres.

Parchetul General a confirmat vineri că drona interceptată în zona Padina, județul Buzău, era un aparat de tip Shahed, doborât de un avion F-16 al armatei române.

Procurorii de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-au sesizat din oficiu, precizând că drona a pătruns în spațiul aerian pe traiectul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău, fiind neutralizată deasupra unei zone nelocuite, fără a pune în pericol vieți sau bunuri.

Fragmentele rezultate în urma doborârii au fost găsite pe un teren situat pe drumul județean DJ 203E, între comuna Padina din județul Buzău și satul Tovărășia din județul Ialomița.

În acest caz, procurorii au deschis un dosar penal in rem. Investigațiile vizează infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă, faptă prevăzută de Codul Aerian.

Sâmbătă, la mai puțin de 24 de ore de drona care a fost doborâtă în Buzău, președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe.