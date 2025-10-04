Dronă rusească în Polonia sau rachetă a unui avion NATO? Ce am găsit la fața locului

Poliția și armata evaluează daunele produse unei locuințe de căderea unei drone în localitatea Wyryki-Wola din Polonia, 10 septembrie 2025. Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Pentru prima oară în istorie, NATO a deschis focul pe teritoriul european împotriva tehnicii militare a Rusiei. Cum arată lucrurile și ce zic oamenii exact acolo unde s-au întâmplat.

Oamenii din estul Poloniei sunt cei mai expuși în fața noii tactici a Rusiei, aceea de a intra cu tehnică de zbor în spațiul aerian al țărilor NATO. HotNews a mers în Polonia, pentru un ciclu de reportaje.

Am mers aproape de granița cu Belarus și de cea cu Ucraina, în voievodatul Lublin. În urmă cu trei săptămâni, comuna Dębowa Kłoda a devenit epicentrul unei întâmplări la câteva zile după care inclusiv Donald Trump a schimbat tonul față de Vladimir Putin.

Dintr-o dată, Trump a spus că Ucraina își poate recupera teritoriile și că Rusia e „un tigru de hârtie”, care luptă inutil și cu mari pierderi de vieți de trei ani pentru un război pe care și-a imaginat că-l va câștiga într-o săptămână.

Am vorbit cu numeroși cetățeni obișnuiți din Estul extrem al Poloniei, dar și cu autorități despre ce s-a întâmplat. Temerile, confuzia, dezinformarea, dar și convingerea că Rusia e agresorul, domină aici, în Polonia. Reportajul poate fi citit aici.