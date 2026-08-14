Drone din Marea Neagră au ajuns și pe litoralul Bulgariei. Ce a spus ministrul Apărării de la Sofia

Autorităţile bulgare au detectat vineri o dronă rusă în apele lor din Marea Neagră, la câţiva kilometri de coasta oraşului Burgas (în sud-estul ţării), găsind totodată rămăşiţe ale alteia în apele sale, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, drona ar fi fost găsită lângă o plajă din localitatea Primorsko, la 430 de kilometri est de Sofia şi la câţiva kilometri sud de Burgas.

După ce a fost recuperată de o echipă a Marinei şi transportată la baza navală din Burgas, specialiştii care au examinat-o au conchis că este un aparat de recunoaştere, precizează comunicatul, fără a specifica originea obiectului.

O dronă rusească de recunoaștere

La rândul său, portalul de investigaţii jurnalistice BIRD.bg afirmă că experţii ar fi stabilit că este o dronă de recunoaştere de tipul Orlan, utilizată de Rusia.

Confirmând într-o conferinţă de presă incidentul, ministrul apărării bulgar Dimitar Stoianov a indicat Rusia ca fiind la originea aparatului fără pilot şi a subliniat că acesta nu transporta explozibili.

„În opinia mea, drona este de fabricaţie rusească şi a fost utilizată de Forţele armate ruse” şi este probabil să fi căzut în Marea Neagră, iar ulterior să fi fost transportată de curenţii marini în apele bulgare, a declarat ministrul.

Stoianov a adăugat că au fost detectate şi alte elemente de dronă în diverse puncte de-a lungul coastei, printre care rămăşiţele unei alte drone de recunoaştere localizate lângă o plajă din apropierea satului Lozeneț, situat lângă Primorsko.

Pe de altă parte, în apropierea frontierei cu România – la aproximativ 70 de kilometri nord de oraşul Varna şi la doar 50 de metri de ţărmul localităţii Tiulenovo – a fost găsit motorul unei rachete.

Drone găsite și pe litoralul românesc și în județul Tulcea

În ultimele zile, mai multe fragmente de drone au ajuns și pe litoralul românesc al Mării Negre.

Un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din Saturn, vineri după-amiază, specialiştii stabilind că acesta nu are elemente pirotehnice.

Un alt fragment de dronă a fost găsit, vineri dimineaţa, la Costineşti, în apropierea locului unde, joi, a fost identificată o dronă. Autorităţile nu exclud faptul că acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Acesta nu avea încărcătură explozivă.

Joi dimineaţă, o dronă a fost observată la Costineşti, în apropierea unui dig. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi”, a transmis Ministerul Apărării.

Însă în România incidentele cele mai grave au avut loc în județul Tulcea, la granița cu Ucraina. O dronă a pătruns în spațiul aerian al țării noastre și s-a prăbușit în apropierea localităţii tulcene Greci, în Munţii Măcinului – la faţa locului fiind şi urme de combustie pe o suprafaţă limitată. Potrivit ISU Tulcea, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Drona nu a fost însă detectată de radarele MApN. Potrivit Armatei, „ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”. Ulterior, drona a fost detonată controlat de către pirotehniștii militari.

O altă dronă a fost descoperită, tot vineri, în judeţul Tulcea, în zona localităţii Plauru. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat în cursul zilei de vineri, 14 august, despre o dronă descoperită în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea. O echipă de specialişti din cadrul MApN s-a deplasat la faţa locului, a identificat obiectul şi a securizat zona”, au transmis reprezentanţii MApN într-o postare pe Facebook.