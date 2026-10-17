Drone doborâte de avioane F-16. Ministrul Apărării, detalii despre misiunea piloților români

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă seară că cele două drone au fost doborâte în jurul orei 18.

Țintele aeriene au fost neutralizate de piloți militari români deasupra Mării Negre, a spus Miruță, într-un mesaj pe Facebook.

„Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km SE de Sulina.Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la 18:05, la 5 minute dupa ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km E de Sulina. Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a spus ministrul interimar.

Nu este prima dată când drone care au pătruns în spațiul aerian românesc. Până acum, patru aparate fără pilot au fost doborâte. Toate, în vara acestui an.

Nave lovite de drone în Marea Neagră

Doborârea celor două drone de sâmbătă seară a venit la capătul unei săptâmâni cu mai multe incidente în Marea Neagră, atât pe partea bulgară, cât și pe cea română.

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră ca urmare a ultimelor incidente în care nave comerciale au fost scufundate de drone.

Președintele Nicușor Dan a spus, la finalul întâlnirii, că este „nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare”.

O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord.

A fost a avut loc cu o seară înainte când o navă comercială a luat foc tot în apele teritoriale românești, în zona Sulina. Ministrul Apărării a anunțat că sunt verificări pentru a stabili dacă nava care a luat foc miercuri seară a fost lovită de dronă.