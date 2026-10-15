Misiune de salvare în Marea Neagră, la o navă de aflată lângă Sulina. Incendiu la bord, 8 marinari dispăruți

O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord. La bord se aflau 12 persoane, 8 dintre ele fiind dispărute, a anunțat Autoritatea Navală Română.

UPDATE ora 08.54: Autoritatea Navală Română anunță că un incendiu a fost raportat la bordul navei „Wide Trader”.

„Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare (SAR) în urma unui incident grav raportat în această dimineață în apele Mării Negre, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina”, a anunțat Autoritatea Navală Română, într-un comunicat citat de Ziarul Amprenta.

Potrivit sursei citate, în jurul orei 07:00, nava comercială „Wide Trader”, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei.

„La bordul ambarcațiunii se aflau 12 persoane. 4 dintre acestea sunt în siguranță, iar 8 sunt dispărute în acest moment”, a precizat Autoritatea Navală Română.

La intervenție au fost mobilizate de urgență mijloace navale și aeriene specializate. „Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare SAR „Apollo”, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă”, potrivit sursei citate.

Alerta a fost dată la ora 06.58.

„Joi 15.10.2026, ora 06:58, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava WINE TRADER sub pavilion SAN MARINO aflată la 14 mile Marine de Sulina. La ora 07:10 nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC”, au transmis reprezentanţii ARSVOM, într-un comunicat citat de News.ro

Nava WINE TRADER este un tanker de transport produse chimice, construit în 1989, potrivit site-ului de monitorizare a traficului naval Vesselfinder.

Deocamdată, nu se știe dacă nava a fost lovită de dronă, însă noaptea trecută patru avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MApN au detectat un grup de drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

Miercuri seară, tot în apropiere de Sulina, un incendiu a izbucnit la o navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că se fac verificări pentru a se stabili dacă acea navă a fost lovită de o dronă.