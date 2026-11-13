Drone neautorizate, detectate deasupra unei baze aeriene americane din Marea Britanie

Forţele Aeriene ale SUA au transmis că au intervenit vineri seară în urma „unei activităţi suspecte a unor drone neautorizate” deasupra bazei RAF Lakenheath din Suffolk, Marea Britanie, relatează BBC, conform News.ro.

Niciun membru al personalului și nicio aeronavă nu au fost afectate, a declarat un purtător de cuvânt al Forţelor Aeriene ale SUA.

Această declaraţie vine în urma unor informaţii neconfirmate potrivit cărora la bază s-au declanşat sirenele, pe care locuitorii dintr-un sat din apropiere le-au auzit.

Ministerul Apărării a fost contactat pentru a oferi un comentariu, precizează BBC.

La începutul acestei săptămâni, cel puţin 12 aeronave ale Forţelor Aeriene ale SUA au fost mutate de la baza RAF Mildenhall din apropiere.

Măsurile de securitate au fost intensificate la bazele americane din Marea Britanie în urma unui incident petrecut la RAF Fairford în septembrie, despre care prim-ministrul Andy Burnham a afirmat că Iranul a avut un rol în producerea acestuia. Doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare de către Serviciul de Procuratură al Coroanei pentru presupusa lor implicare în incident.

Deşi Iranul a negat orice responsabilitate, SUA şi-au retras toate bombardierele de la bază în luna octombrie.

Baza RAF Lakenheath găzduieşte cea de-a 48-a Escadrilă de Vânătoare a Forţelor Aeriene ale SUA, cunoscută şi sub numele de „Liberty Wing”, care are aproape 7.000 de membri ai personalului în serviciu activ, dintre care unii sunt staţionaţi la bază.

Conform site-ului său web, „Liberty Wing” este cea mai mare unitate operaţională de vânătoare a SUA din Europa, dispunând de patru escadrile de vânătoare pregătite pentru luptă.