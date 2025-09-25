Drone neidentificate au închis un aeroport din Danemarca și au perturbat mai multe zboruri, pentru a doua oară în aceasta săptămână

Aeroportul Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis după ce în spațiul său aerian au fost observate drone neautorizate. Un incident similar a avut pe aeroportul din Copenhaga la începutul acestei săptămâni, potrivit BBC.

Alte trei aeroporturi mai mici din sudul țării, Esbjerg, Sonderborg și Skrydstrup, au raportat, de asemenea, activitate cu drone, însă nu au fost închise.

Poliția a declarat că dispozitivele puteau fi văzute de la sol și a adăugat că nu poate exclude posibilitatea ca totul să fie o farsă. Autoritățile investighează cine controlează dronele și care ar putea fi motivația acestora.

Incidentul survine după ce aeroportul din Copenhaga a fost nevoit să se închidă la începutul acestei săptămâni din cauza unei incursiuni a unei drone, pe care prim-ministrul a descris-o drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii daneze de până acum”.

Aeroportul din Copenhaga a fost închis, marți, timp de patru ore după ce mai multe drone mari au fost văzute în apropiere. Totodată, aeroportul din Oslo a fost închis timp de trei ore, în urma unui incident similar. Dronele au dus la anularea a 100 de zboruri în Copenhaga și au afectat 20.000 de călători, potrivit presei daneze.

Incidentele de pe aeroporturile din Danemarca au venit după ce, sămbătă, hackeri au vizat furnizorul de sisteme de check-in și îmbarcare Muse al Collins Aerospace, companie deținută de gigantul american RTX (fosta Raytheon Technologies), perturbând operațiunile pe aeroportul Heathrow din Londra – cel mai aglomerat aeroport din Europa, pe Aeroportul din Berlin și la Bruxelles.

