Incident cu drone la Copenhaga: Premierul danez vorbește despre „cel mai grav atac asupra infrastructurii daneze”. Ce spune despre o posibilă implicare a Rusiei

Prim-ministra daneză, Mette Frederiksen, a numit incidentul cu drone care a dus la închiderea aeroportului din Copenhaga drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”. Întrebată dacă Rusia se află în spate, ea a adoptat un ton precaut, scrie The Guardian.

„Nu pot exclude posibilitatea că este Rusia. Am văzut drone deasupra Poloniei, am văzut activitate similară în România, încălcări ale spațiului aerian eston. Am văzut și atacuri ale hackerilor asupra aeroporturilor europene, în weekend”, a declarat Mette Frederinksen, când a fost întrebată despre incidentul din Copenhaga, de jurnaliștii danezi de la DR.

Ea a mai spus că atacul este „cel mai grav asupra infrastructurii critice daneze”.

Totodată, ea a spus că cine se află în spatele atacului și-a dorit „să perturbe și să creeze tulburări, îngrijorări, să testeze limitele”.

Anterior, într-o altă intervenție, premierul danez a spus că incidentul „spune ceva despre vremurile în care trăim”. „Noi, ca societate, trebuie să fim pregătiți să facem față”, a afirmat Mette Frederiksen.

„Este clar că acest lucru se înscrie în contextul evoluțiilor pe care le-am văzut recent, cu alte atacuri cu drone, încălcări ale spațiului aerian și atacuri ale hackerilor asupra aeroporturilor europene”, a spus Mette Frederiksen, pentru postul de televiziune TV2.

Aeroportul din Copenhaga, închis patru ore

Aeroportul din Copenhaga a fost închis, marți, timp de patru ore după ce mai multe drone mari au fost văzute în apropiere. Totodată, aeroportul din Oslo a fost închis timp de trei ore, în urma unui incident similar.

Dronele au dus la anularea a 100 de zboruri în Copenhaga și au afectat 20.000 de călători, potrivit presei daneze.

Șeful poliției din Danemarca, Jens Jespersen, a spus într-o conferință de presă că „dronele s-au comportat foarte ciudat” și au venit din direcții diferite.

El a explicat și de ce poliția nu a doborât dronele neidentificate de luni seara: „Un aeroport este un loc foarte nepotrivit pentru ca ceva să cadă din cer”, a spus el, adăugând că doborârea lor ar fi avut consecințe grave, deoarece aeroportul este situat într-o zonă dens populată.