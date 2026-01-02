Drone ruseşti la graniţă cu România cu Ucraina. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea / Precizările MApN

Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat drone aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România. În jurul orei 11.50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea”, a transmis Ministerul Apărării.

La ora 12.00, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Starea de alertă a încetat la ora 12.22, a precizat sursa citată.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional”, potrivit ministerului.

ISU Tulcea a menţionat că nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112 și explică decizia transmiterii mesajului RO-Alert.

„A fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, au menţionat pompierii.

Aceştia reiterează apelul către cetăţeni de a-şi menţine calmul, de a urmări cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, de a se informa exclusiv din surse oficiale şi de a sesiza de îndată numărul unic de urgenţă 112 în cazul observării unor incidente sau situaţii deosebite.