Drone similare ca design dronelor Shahed sunt produse în România, împreună cu o companie de stat. Diferă însă la câteva aspecte cheie

Dronele kamikaze de tip Shahed folosite de Rusia și Iran au schimbat modul în care războiul se derulează în prezent, transformând lupta într-una asimetrică între atacator și cel care se apără: drone ieftine care necesită, adeseori, echipamente scumpe pentru a fi contracarate. Acum, o firmă condusă de un cetățean maghiar născut în Ucraina a început să producă la Brașov, împreună cu o companie de stat românească, drone kamikaze care arată precum celebrele Shahed, însă au câteva diferențe notabile.

Dronele produse la Brașov, similare la design cu celebrele drone Shahed-136 / Geran-2 folosite de Rusia în numeroasele sale atacuri de la distanță asupra Ucrainei, au fost aduse la expoziția militară BSDA de la București.

Seamănă cu Shahed, dar nu au aceleași performanțe

O dronă rusească Shahed-136 / Geran-2 are o anvergură a aripilor de 2,5 metri, pot zbura până la 2.500 de kilometri și pot căra o încărcătură explozivă de 50 de kg.

Dronele expuse la BSDA au o anvergură a aripii mai mică, de 1,85 metri, și pot căra o încărcătură utilă mult mai mică.

Și, la fel de important, spre deosebirile de dronele mari rusești și iraniene care au fost testate în luptă, dronele românești încă n-au ajuns să fie folosite în scenarii reale, pe scară largă. Cel care le produce, însă, dă asigurări că nu este vorba despre „o jucărie”.

„Shahed-ul e doar o denumire, drona noastră are și ea tot o aripă delta, are o dinamică proiectată de noi, de la zero, dar e o mărime mult mai mică decât Shahed-ul, să fie și costuri mici. E gândită să aibă o portanță mare, dar să se poată producă în serie, dacă ar fi nevoie pentru asta”, a explicat într-un dialog cu HotNews Simán László, manager general la firma Advanced Steel Concept, compania care alături de Carfil, companie națională din subordinea Romarm, produce dronele la Brașov.

Simán László este cetățean maghiar, dar născut în Ucraina. Vorbește și limba română și spune că a venit în România să producă drone pentru că a găsit deschiderea pentru o colaborare din partea companiei de stat Carfil, o filială a Romarm, parte din Ministerul Economiei.

„Noi suntem activi în alte domenii de producție, dar am început să ne dezvoltăm și în partea asta de drone”, spune Simán despre compania sa care se ocupă cu fabricarea de corpuri metalice pentru obuzele de artilerie.

Cele două drone made-in-Romania, una cu motor termic (cea gri), alta cu motor electric (cea gălbuie) / Sursă: HotNews – Victor Cozmei

Două tipuri de drone

„Acum avem două tipuri de drone, una cu motor electric și una cu motor termic. Cea cu motor electric are o viteză mare de 250-260 km pe oră, care poate chiar să doboare Shahed-urile, dacă punem o camera, deci poate să fie contra Shahed-urile și poate să meargă până la 100 km, ca o dronă kamikaze. Nu ne permite bateriile mai mult, de asta avem maxim 100 km”, detaliază reprezentantul companiei.

Cealaltă dronă cu motor termic, poate parcurge o distanță mult mai mare, de până la 500 de km.

„Drona deja merge pe alte sisteme, fără pilot. Practic se dau coordonatele și ea să duce la țintă. Poate să ducă de la 3-6 kg de explozibil, de încărcătură. Aceasta expusă aici duce 2 kg, dar e eficient 2 kg de explozibil pentru că se duce explozia în rază de 20-30 m sau distruge eficient un Shahed sau altceva de aceleași dimensiuni”, spune Simán.

O distanță de 500 de kilometri e apreciabilă, cam de la București la Iași în linie dreaptă, însă o dronă Shahed poate parcurge distanțe și de cinci ori mai mari.

Dronă kamikaze, cu motor electric, asemănătoare cu Shahed, produsă în România / Sursă: HotNews – Victor Cozmei

Cât costă dronele

Simán spune, totuși, că dacă s-ar cere modificarea proiectului pentru distanțe mai mari, drona ar putea fi lărgită și astfel ar putea atinge și distanțe de 1-2.000 de kilometr. Asta ar însemna, totuși, că s-ar schimba și factorul costurilor de producție care, momentan, îi oferă un avantaj față de versiunile mai mari, rusești.

„Costul unei astfel de drone ajunge între 3-4.000 de euro. (…) La cost, un Shahed adevărat ajunge la 50-60.000 de euro. Contracost, dacă ai pune să compari, e mult mai eficient să folosești una mai mică. Se produce și mult mai repede, putem produce mii de astfel de drone pe lună. Sunt din două părți, sunt niște matrițe. E un proiect special gândit pentru să putem produce multe, dacă ar fi nevoie”, adaugă Simán.

„Partea noastră este producția de drone, în colaborare cu Carfil pentru muniție și tot ce ține de explozibili. Este o colaborare, un parteneriat cu Carfil să facem producție de drone. Totul se produce la Brașov”, explică Simán.

În spatele dronelro aeriene se văd două variante de drone marine

Drone marine

Pe lângă dronele aeriene care seamănă cu Shahed, compania dezvoltă și un tip de dronă marină, similară cu drona Sea Baby cu care Ucraina a atacat navele și porturile rusești de la Marea Neagră.

„Nu e chiar ca Sea Baby, aia e doar o denumire. Toate bărcile seamănă. Ce avem aici este o ambarcațiune cu destinație specială: Dacă vrei, de exemplu să ajungă la 2-3.000 de kilometri și să supravegheze. Dacă vrei să și atace, poate să facă și treaba asta”, explică Simán.

Drona marină a fost testată în poligon și urmează o testare pe mare. „Drona asta vine cu o rază foarte mare, poate sta în largul mării și o lună de zile pentru supraveghere, să transmită date. Dacă e nevoie, poate fi transformată și în dronă kamikaze, să atace ceva care plutește, precum o mină marină sau o navă”, spune Simán László.