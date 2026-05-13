Cele mai moderne arme și sisteme cumpărate de Armata Română, expuse publicului pentru prima dată. Cum arată

Sute de companii din sectorul de apărare, dar și instituțiile din sistemul de apărare și securitate al României au prezentat la Romexpo sisteme militare și armamente în cadrul expoziției Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), un salon militar și aeronautic organizat o dată la doi ani în București. La ediția din acest an au fost expuse multe din cele mai moderne sisteme militare pe care le-a achiziționat Armata, dar și unele sisteme pe care le va cumpăra MApN prin recent aprobatul mecanism de finanțare europeană SAFE.

Obuzierul autopropulsat K9

Sud-coreenii de la Hanwha au prezentat, la standul lor, obuzierul autopropulsat K-9 Thunder, model achiziționat de România.

România a semnat în 2024 cu compania sud-coreeană Hanwha Aerospace un contract de aproape 1 miliard de dolari pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder de calibru 155mm și a 36 de vehicule de aprovizionare cu muniție K10, în cadrul unui contract global care include și zeci de camioane militare și câteva zeci de mii de obuze cu muniția aferentă.

Primul sistem (18 obuziere, 12 vehicule de aprovizionare) este în curs de fabricare în Coreea de Sud, urmând ca din 2027 să înceapă producția și livrarea celorlalte sisteme, cu producție și integrare locală, în România.

K9 are 47 de tone și este optimizat pentru capacitatea „Shoot and Scoot”, de a trage mai multe obuze și de a se deplasa imediat într-o altă locație pentru a evita contraatacul.

Blindatul 4×4 Cobra II

Primul vehicul blindat 4×4 Cobra II produs integral la fabrica din Mediaș a fost prezentat miercuri la salonul Black Sea Defense & Aerospace 2026 de la Romaero.

În total, compania turcă Otokar va produce în România aproape 800 de vehicule blindate, după ce un prim lot de peste 270 au fost fabricate în Turcia.

Blindat 4×4 Cobra II produs în România / Sursă: HotNews – Victor Cozmei

Dronele aeriene V-BAT

Compania americană Shield-AI a prezentat la standul său o dronă MQ-35A V-BAT – un tip de dronă de ultimă generație, cu lansare și aterizare pe vertical, dedicată colectării de informații și puternic rezistentă la bruiaj.

Dronele V-BAT au intrat în dotarea Forțelor Navale Române care le vor opera inclusiv de la bordul navelor sale care au heliport.

În urmă cu un an, surse HotNews au explicat că primul sistem de drone V-BAT (4 aparate de zbor per sistem) a fost de fapt o donație din partea SUA prin facilitatea Maritime Domain Awareness. Valoarea donației pentru primul sistem cu patru drone se ridica la circa 18 milioane de dolari.

O a doua doua etapă, spuneau sursele HotNews, este cea în care Forțele Navale fac o achiziție directă guvern la guvern (G2G) cu SUA de circa 30 de milioane de dolari pentru încă două sisteme V-BAT (opt aparate de zbor).

Drona Watchkeeper-X

Elbit Systems au prezentat la BSDA una din dronele Watchkeeper XR pe care le-a fabricat pentru armata română. În urmă cu două săptămâni, compania israeliană anunța că a deschis oficial fabrica în care produce astfel de drone pentru MApN și că a realizat primul zbor de test din România cu o dronă Watchkeeper.

România a semnat în 2023 un acord-cadru cu compania israeliană Elbit pentru șapte sisteme UAS Watchkeeper X este în valoare totală de aprox. 1,891 miliarde lei, fără TVA (circa 380 milioane de euro). Contractul este în întârziere, iar MApN a aplicat penalitățid e aproape 52 de miliaoen de euro și a amenințar cu rezilierea.

Cele șapte Sisteme UAS Watchkeeper X presupun fiecare câte o stație de control la sol și câte trei aeronave fără pilot de fiecare. Astfel, în total sunt practic 21 de drone Watchkeeper X care trebuie să intre în dotarea Armatei.

Acordul prevedea ca inițial o parte din producție să se facă în România, iar începând de la al treilea sistem contractat „producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia” să se realizeze în țară.

Dronele Watchkeeper X, deși gândite în special pentru misiuni de recunoaștere și colectare de informații, pot fi și înarmate cu muniții speciale.

Drona de atac Bayraktar TB-2

MApN a prezentat la BSDA una din dronele sale de atac Bayraktar TBN-2, înarmată sub aripi cu muniție de decor.

MApN a recepționat încă din 2024 primele sisteme Bayraktar, în cadrul unui contract semnat în 2023.

Achiziția Armatei presupune trei sisteme de aeronave fără echipaj uman la bord (UAS) Bayraktar TB2, a câte şase drone fiecare, în valoare totală de aproximativ 321 milioane de dolari, inclusiv pachetul suport (cu muniţia aferentă, suportul logistic iniţial şi echipamente specifice de instruire şi antrenament).

Alte arme moderne intrate în dotare în ultimii ani: Sistemul antiaerian Patriot, sistemul de rachete HIMARS, transportoarele blindate Piranha 5

Tot la BSDA 2026, MApN a adispus la expoziția statică și o parte din noile arme și sisteme militare achiziționate în ultimii ani.

Un lansator de rachete antiaeriene Patriot, un sistem de rachete de artilerie HIMARS, precum și un radar mobil Lockheed Martin TPQ-53.

Tot la static display au fost prezentate și transportoarele blindate 8×8 Piranha 5, în diferite configurații.

Viitoarele arme și echipamente militare pe care la va cumpăra România prin SAFE

Ministerul Apărării Naționale va cheltui aproape 9 miliarde de euro în următorii ani din cadrul programului de finanțare militară europeană SAFE, iar o parte din produsele și armele pe care Armata a anunțat că le va cumpăra sau chiar și produce în țară au fost prezentate și la BSDA.

Blindatul de luptă KF-41 Lynx

România va încredința companiei germane Rheinmetall un contract de aproape 2,6 miliarde de euro pentru a produce la Mediaș 232 de blindate șenilate de luptă KF-41 Lynx, cu un grad de localizare a producției de 40%.

La BSDA compania germană, sub titulatura Rheinmetall Automecanica, a adus și prezentat în culorile României, un vehicul blindat șenilat KF-41 Lynx.

Modelul KF-41 Lynx propus României vine cu turela Lance 2.0 cu tun de calibru 30 mm MK30-2/ABM și cu lansator de rachete antitanc Spike LR2, dar și cu alte sisteme optice și de detecție, precum și cu sisteme de protecție active și pasive.

Costul calculat per vehicul, în cazul achiziției României, potrivit MApN, va fi de 11,2 milioane de euro.

KF-41 Lynx / sursă: HotNews – Victor Cozmei

Sistemul antiaerian Skyranger 35

Tot de pe lista de programe SAFE, Armata va cumpăra tot de la Rheinmetall 7 sisteme de apărare antiaeraină pe rază scurtă Skynex (476 mil euro) și 24 de baterii (2 sisteme) Skyranger 35 pentru 470 de milioane de euro.

Skyranger este un sistem mobil, de ultimă generație, dezvoltat de Rheinmetall în special împotriva amenințărilor simple și ieftine precum au devenit dronele. Skyranger se bazează pe un tun cu muniție gândită special pentru a contracara ținte aeriene, o evoluție – practic – a sistemelor antiaeriene Ghepard pe care România le folosește.

Sistemul este integrat cu totul într-o singură turelă și poate fi montat pe diferite platforme.

Sistemul poate angaja în luptă orice fel de aeronavă tradițională, precum și drone, dar are și funcție de C-RAM (contra focului de rachete, artilerie și mortier).

Skyranger 35 este echipat cu un tun automat de tip revolver, model KDG 35/1000, calibru 35 mm x 228, având o cadență de tragere de 1.000 de lovituri pe minut. Oferă o rază de acțiune eficientă de până la 4.000 de metri și prezintă un grad ridicat de compatibilitate cu tunul antiaerian Oerlikon, pe care România îl operează deja și pe blindatele Ghepard, și în versiunea fixă.

Marele avantaj al sistemului Skyranger este posibilitatea de a folosi împotriva țintelor aeriene muniția de tip AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), adică o muniție cu explozie programabilă (airburst).

Sistemul de rachete antiaeriene IRIS-T SLM/X

Pe lista de programe SAFE ale MApN este și achiziție în comun cu Germania, de 547 milioane de euro, care vizează 3 sisteme antiaeriene IRIS-T, sisteme devenite cunoscute pentru performanțele sale foarte bune de interceptare în războiul din Ucraina.

La BSDA 2026 compania germană Diehl Defence a adus la static display un lansator mobil de rachete IRIS-T SLM-X

Varianta de lansator combinat IRIS-T SLM/X este o variantă lansată recent ce propune extinderea anvelopei de protecție cu o rază de interceptare de până la 100 de km, „un sistem are vizează supremația Patriot”, scria de curând publicația de profil Army Recognition.

Inovația principală prezentată de Diehl Defence constă în capacitatea de a integra pe același vehicul de lansare până la opt tuburi de lansare cu rachete cu raze de acțiune diferite: rachete SLM cu rază de până la 40 de km sau rachete SLX cu rază de 100 de km și plafon de 30 km altitudine.