Decizia lui Elon Musk care a luat Ucraina prin surprindere. Ordinul de limitare a rețelei Starshield a venit de la cel mai bogat om al lumii

Elon Musk a ordonat încetinirea rețelei de sateliți Starshield în Ucraina, paralizând temporar operarea dronelor folosite de Kiev pe front, a informat marți Wall Street Journal, scrie AFP. Decizia a luat prin surprindere conducerea ucraineană și a provocat confuzie în cadrul administrației Trump.

Atât Donald Trump, cât și șeful Pentagonului au negat că ar fi dat vreun ordin oficial în acest sens.

Miliardarul a susținut anterior că orice restricționare a sistemului ar fi fost decisă în ultimă instanță de președintele SUA.

Dacă alegeți să deveniți membru al HotNews Premium, veți sprijini jurnalismul independent.

Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem împreună, în comunitățile noastre.

Elon Musk a decis să limiteze viteza de conectare a echipamentelor ucrainene la acest sistem implementat de compania sa SpaceX, făcând inutilizabile unele drone ale Kievului, potrivit cotidianului american, care citează oficiali americani sub protecția anonimatului și persoane familiarizate cu situația, notează Agerpres.



Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a dat asigurări marți, la rândul său, că Departamentul Apărării nu a ordonat nicio modificare legată de Starshield.



„Nimic nu s-a schimbat din punctul nostru de vedere. Nu am dat nicio directivă, nimic asemănător”, a declarat el.



Președintele american Donald Trump a afirmat, de asemenea, vineri, că nu a cerut nicio restricție pentru Starshield.



„Nu am fost eu. Și nu cred că a fost Elon”, a declarat el.

Ordin venit din interiorul Casei Albe

Vineri, doi oficiali americani și un oficial occidental familiarizați cu situația au declarat pentru Reuters că ordinul de încetinire a sistemului vital pentru armata ucraineană a venit din interiorul Casei Albe.

Oficialii au spus că liderii de la Departamentul Apărării au primit un mesaj conform căruia serviciul SpaceX Starshield, destinat armatei ucrainene, trebuie să fie încetinit.

Sursele Reuters, care au vorbit sub condiția anonimatului, nu au precizat cine din interiorul Casei Albe a luat decizia și nici cine a fost responsabil de punerea în aplicare a ordinului.

Kievul, lăsat fără Starshield

Săptămâna trecută, Kievul a făcut cunoscut faptul că întreaga sa capacitate de conectare la rețea, pe care o consideră crucială pentru a respinge invazia rusă, a fost limitată.



Anunțul a intervenit la scurt timp după criticile lui Donald Trump la adresa Ucrainei, căreia președintele republican i-a cerut să înceteze să mai vizeze rafinăriile de petrol rusești.



Elon Musk a sugerat că guvernul american este responsabil pentru această încetinire.



„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american. Orice limitare de viteză sau de utilizare este decisă de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele american”, a scris pe X cel mai bogat om din lume.

Noi discuții între Kiev și Washington

Ucraina folosește Starshield, serviciul de sateliți al Starlink destinat în special utilizării militare, pentru comunicațiile sale de pe câmpul de luptă, pentru atacurile cu rază medie de acțiune împotriva teritoriilor ocupate de Rusia și pentru dronele sale de interceptare.



Kievul folosește de asemenea, sistemul civil de sateliți Starlink, operat tot de SpaceX.



Relațiile dintre Washington și Kiev s-au tensionat din nou în ultimele zile.



Donald Trump a cerut înlocuirea lui Volodimir Zelenski, după ce liderul ucrainean a criticat dur acordul-surpriză dintre Statele Unite și Rusia privind motorina.

Discuțiile de marți dintre Volodimir Zelenski și emisarii lui Donald Trump au dus la progrese reciproce, au spus ambele părți, în timp ce președintele american menține presiunea asupra omologului său ucrainean pentru a forța un acord cu Moscova, comentează AFP.