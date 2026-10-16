Frână pusă de Casa Albă pe frontul din Ucraina. Ordinul secret care a destabilizat operațiunile cu drone

Ordinul de restricționare a unui sistem satelitar utilizat de Ucraina pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și operațiunile cu drone a venit din interiorul Casei Albe, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani și un oficial occidental familiarizați cu situația.

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Oficialii au spus că liderii de la Departamentul Apărării au primit un mesaj conform căruia serviciul SpaceX Starshield, destinat armatei ucrainene, trebuie să fie încetinit.

Sursele Reuters, care au vorbit sub condiția anonimatului, nu au precizat cine din interiorul Casei Albe a luat decizia și nici cine a fost responsabil de punerea în aplicare a ordinului. Pentagonul este cel mai mare client al Starshield, versiunea cu specificații militare a serviciului Starlink.

Oficialii ucraineni au declarat săptămâna aceasta că terminalele Starlink de uz militar au încetat să funcționeze în țară atunci când erau montate pe obiecte care se deplasează cu viteză mare, afectând performanța dronelor ucrainene, care folosesc conexiunea prin satelit pentru sistemele de ghidare de la bord pe teritoriul ucrainean.

Un reprezentant din cadrul Ministerului Apărării de la Kiev a declarat joi că terminalele funcționează acum în mișcare, dar numai la viteze de până la 160 km/h.

Ucraina, sub presiunea SUA

Restricționarea temporară a sistemului vital pentru comunicațiile armatei ucrainene a venit în contextul în care președintele american Donald Trump a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, pe care le-a învinuit pentru creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, care afectează perspectivele Partidului Republican în alegerile intermediare din noiembrie.

Însă experții susțin că această creștere a costurilor energetice este în principal rezultatul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a dus la atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice și a blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de criză tranzita aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Întrebat despre ordinul de limitare a sistemului Starshield, un înalt oficial american a declarat: „Președintele nu a formulat niciodată o astfel de solicitare.”

Casa Albă nu a răspuns la întrebările referitoare la posibilitatea ca alți oficiali ai administrației să fi formulat această solicitare.

Ce spune Elon Musk

Starshield a fost dezvoltat de SpaceX special pentru clienți din sectorul guvernamental și al securității naționale, în special pentru Departamentul Apărării al SUA. Starshield folosește constelația Starlink ca infrastructură de bază.

Oficialii ucraineni au declarant că restricțiile au complicat misiunile de atac împotriva forțelor ruse și a logisticii acestora pe teritoriul ocupat și au încetinit dronele de interceptare folosite pentru a doborî dronele rusești Shahed care se apropiau.

Elon Musk, directorul executiv al SpaceX, a declarat miercuri pe X că, deoarece sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA, orice limitări privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata SUA sau de președinte. SpaceX, Departamentul Apărării și Ambasada Ucrainei la Washington nu au comentat situația.

Tensiuni tot mai mari între Kiev și Washington

Relațiile dintre Kiev și Washington s-au deteriorat în ultimele zile, în urma unei întâlniri care a avut loc la Miami pe 9 octombrie, la care au participat reprezentanți ai ambelor țări, precum și ai Europei și ai Băncii Mondiale.

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, și Steve Witkoff, trimisul administrației Trump pentru Orientul Mijlociu, au adoptat un ton dur față de Ucraina în cadrul întâlnirii, potrivit unei alte persoane familiarizate cu situația.

Aceștia le-au spus oficialilor ucraineni că SUA erau frustrate de atacurile continue ale Kievului asupra rafinăriilor rusești, în ciuda solicitărilor repetate din partea Washingtonului de a le opri.

Delegația americană a explicat, de asemenea, decizia Washingtonului de a încheia un acord privind motorina cu Rusia, afirmând că Casa Albă spera ca acesta să înmoaie poziția Moscovei în negocierile de pace.

Acordul prin care Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină către piețele americane și globale a stârnit reacții negative din partea unor parlamentari americani, care susțin că acesta va oferi Moscovei fonduri pentru a-și continua războiul, fără a-l obliga pe președintele rus Vladimir Putin să facă concesii pentru a pune capăt conflictului.

Zelenski și Trump s-au criticat reciproc

În zilele care au urmat, președintele ucrainean Volodimir Zelensnki și Trump s-au criticat reciproc, președintele ucrainean calificând decizia SUA privind acordul cu Rusia pentru motorină drept „slabă”. Trump a cerut organizarea de alegeri în Ucraina și demiterea lui Zelenski.

După reluarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, liderul de la Casa Albă a răbufnit și a calificat decizia drept „o rușine”.

În culise, oficialii americani au amenințat că vor înceta să mai furnizeze Kievului informații privind lansările de rachete rusești, pe care Ucraina le folosește pentru a contracara atacurile. Trump a declarat marți că Washingtonul continua să furnizeze informații Ucrainei.

În urma măsurii de restricționare a accesului Ucrainei la Starshield, ucrainenii au efectuat marți și miercuri apeluri telefonice pentru a obține răspunsuri de la înalți oficiali de la Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagon, a declarat un înalt oficial ucrainean, adăugând că Kievului i s-a spus că este vorba de o decizie a Casei Albe.

Pentagonul a cheltuit miliarde de dolari pe serviciile Starlink și Starshield. De asemenea, a achiziționat sateliți Starshield specializați, inclusiv nave spațiale de comunicații pentru misiuni de avertizare împotriva rachetelor și o constelație de sateliți de spionaj pentru Biroul Național de Recunoaștere (NRO), a relatat Reuters în 2024.