Dronele Kievului au lovit de cel puțin 10 ori un depozit de petrol din Rusia, spune o sursă din spionajul militar ucrainean

Dronele ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea rusă Tula în cursul nopții, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din cadrul serviciilor de informații militare ucrainene (GUR).

Potrivit sursei citate de publicația ucraineană, dronele, operate de GUR, au lovit depozitul de petrol de cel puțin 10 ori în acest atac.

Regiunea Tula, situată la sud de Moscova, a fost atacată în mod regulat de drone ucrainene, Kievul urmărind să afecteze industria petrolieră a Rusiei, care este esențială pentru susținerea efortului de război al Moscovei, precum și echipamentele sale militare.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Miliaev, a declarat că un rezervor de combustibil a luat foc la „una dintre întreprinderile din regiune”. Oficialul rus nu a raportat victime.

Videoclipuri postate pe rețelele de socializare de locuitori par să arate un incendiu mare la un depozit de petrol din orașul Uzlovaia din regiune.

