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Actualitate

Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    

Victor Cozmei
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Avioanele F-16 second-hand ale României doboară deja drone deasupra Mării Negre. Bulgaria a plătit de peste două ori mai mult pentru 16 F-16 noi, dar nu le poate folosi încă pentru a-și apăra spațiul aerian și cere ajutor la NATO. La Sofia, programul F-16 românesc a devenit termenul de comparație.

  • România a plătit circa 1 miliard de euro pentru 49 de avioane F-16 la mâna a doua. Bulgaria a plătit peste 2,5 miliarde de dolari pentru 16 avioane F-16 Block 70 noi. A primit doar jumătate și nu sunt încă gata de misiuni de luptă. 
  • În schimb, avioanele F-16 românești au doborât în 2026 cinci drone deasupra României, plus o dronă navală și una în Estonia. 
  • După atacurile cu drone asupra navelor comerciale din octombrie, ambele țări au cerut sprijin aliat. România a putut răspunde imediat cu propriile F-16, în timp ce Bulgaria depinde aproape complet de NATO. 
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