Primele imagini cu o dronă atacatoare după cele zece nave lovite în ultima lună în largul României și Bulgariei. Al cui era avionul care se vede deasupra înainte de impact

După o serie de zece nave lovite în ultima lună pe Marea Neagră în largul coastelor românești și bulgărești au apărut și primele imagini cu o dronă atacatoare.

Este vorba de una dintre cele trei care au lovit miercuri, la 16 mile marine de Cap Kaliakra, nava Contship Jet, un portcontainer care venea din Haifa, Israel, și avea ca destinație portul Constanța.

Imaginile au fost furnizate de o sursă a site-ului profil maritime.bg. Starea mării din imagini corespunde cu vremea de miercuri, iar trei surse independente au verificat clipul video, potrivit publicației navale bulgărești.

Dronă maritimă care a atacat o navă în largul coastelor bulgărești. Foto: captură Facebook / Maritime.bg

În imagine se vede clar drona navală care atacă nava de containere dinspre tribord.

De ce vede un avion deasupra navei

Un alt clip publicat de maritime.bg arată nava înainte de atac și un avion care zboară deasupra ei, și apoi o explozie masivă care a provocat o coloană de fum deasupra navei.

Comandantul Forțelor Navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihaylov, a spus că un avion de patrulare „Atlantique” al Marinei Franceze, care monitoriza Marea Neagră, este cel care a detectat mai întâi două drone navale la aproximativ 30 de mile marine est de Capul Kaliakra, iar apoi o a treia la aproximativ 50 de mile marine distanță, potrivit Novinite.

Dronele se îndreptau spre vest, în direcția mai multor nave care treceau prin zona situată la nord de Capul Kaliakra, a declarat Mihaylov.

Informațiile privind amenințarea au fost transmise imediat autorităților de control al traficului maritim, cărora li s-a cerut să avertizeze navele aflate în zonă. Avionul francez a difuzat, de asemenea, avertismente pe canalul de avertizare navală și a continuat urmărirea dronelor, în timp ce informațiile actualizate erau transmise prin intermediul comandamentului maritim francez pentru Marea Mediterană și Marea Neagră.

Primul atac asupra navei CONTSHIP JET a avut loc în jurul prânzului, urmat de încă două lovituri. După ce o aeronavă franceză a raportat că echipajul abandonează nava, Forțele Navale bulgare au lansat o operațiune de căutare și salvare.

Contship Jet s-a scufundat

Nava lovită s-a scufundat, a anunțat guvernul bulgar, potrivit Reuters. Nu este cert nici la acest moment cine a efectuat atacul, care a amplificat îngrijorările tot mai mari cu privire la impactul războiului Rusiei din Ucraina asupra transportului maritim comercial din zonă.

Nava CONTSHIP JET, sub pavilion liberian, încărcată cu 421 de containere, a fost grav avariată de trei drone marine în timp ce traversa Zona Economică Exclusivă (ZEE) a Bulgariei – dar în afara apelor sale teritoriale – pe ruta dintre Haifa, în Israel, și Constanța, în România.

Echipajul, format din 14 filipinezi și patru ucraineni, a fost salvat în întregime și transferat în siguranță în portul bulgar Varna, a precizat Contships Management.

Guvernul a declarat că inspecțiile inițiale efectuate joi nu au relevat urme vizibile de poluare provenite de la navă, a cărei încărcătură includea baterii litiu-ion, lichide corozive și acizi, precum și componente industriale.

Zece incidente într-o lună în largul României și Bulgariei

Cel puțin șase nave au fost atacate de drone în largul Bulgariei în această lună, iar aproximativ două duzini de marinari sunt dați dispăruți, potrivit declarațiilor guvernului de la Sofia.

De asemenea mai multe incidente au avut loc în largul coastelor românești: Nava turcească „Royad Mammadov” a fost lovită pe 5 octombrie în apropierea platformei Pescăruş, nava „Yara J” pe 14 octombrie, „Wine Trader” pe 15 octombrie, iar „Khoryv” pe 23 octombrie. Mai mulți marinari au fost declarați morți sau dispăruți după unele dintre aceste incidente.

Președintele Nicușor Dan a declarat pe 16 octombrie, la Bruxelles, că e prea devreme pentru a se dovedi tehnic că atacurile de la Marea Neagră au aparținut rușilor, „dar intuiția ne spune că beneficiarul acestei situații de incertitudine este Rusia”.

Bulgaria și România au cerut aliaților asistență pentru a consolida securitatea în largul coastei sale de la Marea Neagră.

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume a scris zilele trecute Financial Times. Aceasta a ajuns să reprezinte un risc mai mare pentru nave decât Orientul Mijlociu, susțin armatorii și asociațiile navale.

Turcia a avertizat că dacă atacurile continuă va interveni

Ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, a avertizat miercuri Rusia și Ucraina să nu mai lanseze atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră, afirmând că Ankara își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva acestor atacuri, aceasta fiind cea mai directă intervenție a Turciei de până acum, potrivit Reuters.

Turcia, membră a NATO, care a menținut relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kievul de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, a solicitat în repetate rânduri ambelor părți să înceteze atacurile din Marea Neagră, care au vizat și nave comerciale sub pavilion turc și deținute de cetățeni turci.

Ankara afirmă că așteaptă răspunsuri la o propunere pe care a transmis-o Rusiei și Ucrainei, menită să oprească intensificarea atacurilor și să asigure transportul în siguranță al cerealelor din regiune.

Vorbind la Sofia, după o reuniune pe tema securității între miniștrii apărării și șefii militari ai statelor riverane Mării Negre – Turcia, România și Bulgaria –, Guler a declarat că navele comerciale care navighează și operează în Marea Neagră au fost afectate de atacuri cu drone, mine rătăcite și rachete în timpul conflictului.

„Urmărim cu îngrijorare atacurile intense asupra navelor comerciale din Marea Neagră și facem apel la părți să acționeze cu bun simț, în conformitate cu principiul siguranței navigației în marea liberă”, a spus el, adăugând că o altă navă comercială a fost lovită miercuri de trei drone în interiorul jurisdicției maritime a Bulgariei.

„De asemenea, ne rezervăm toate drepturile legale în ceea ce privește atacurile asupra navelor sub pavilion turc sau aflate în proprietatea Turciei și urmărim foarte atent evoluția situației… Se transmit în mod constant avertismentele necesare ambelor părți pentru a menține navigația comercială în afara zonei de conflict și pentru a opri imediat atacurile asupra navelor civile”, a adăugat Guler.