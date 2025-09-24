Sari direct la conținut
Actualitate

Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână

HotNews.ro
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână
Urmările atacului ucrainean asupra rafinăriei Gazprom din Bashkortostan Foto: captură video X

Complexul Gazprom Neftekhim Salavat, situat la mai mult de 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de către un atac ucrainean cu drone, au anunțat miercuri autoritățile regionale din Bashkortostan citate de The Moscow Times.

Guvernatorul din Bashkortostan, Radi Khabirov, a precizat că nu există victime și a spus că amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Khabirov nu a precizat câte drone au fost implicate sau când a avut loc atacul. Ministerul Apărării al Rusiei nu a menționat incidentul în raportul său privind atacurile cu drone din timpul nopții din întreaga țară.

O înregistrare video neverificată postată pe rețelele de socializare arăta un nor mare de fum negru ridicându-se deasupra a ceea ce se presupune a fi rafinăria, după ce locuitorii din zonă au raportat că au auzit mai multe explozii puternice.

Gazprom Neftekhim Salavat, a zecea rafinărie ca mărime din Rusia, cu o capacitate anuală de 10 milioane de tone metrice, produce peste 150 de produse petroliere și chimice. Dronele ucrainene au vizat fabrica și joi, 18 septembrie.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse în ultimele luni, lovind cel puțin 10 rafinării de la începutul lunii august și forțând Rusia să reducă capacitatea de rafinare cu aproape 20% la un moment dat, potrivit Reuters. Atacurile au contribuit la penuria de benzină din întreaga țară, ceea ce a dus la creșterea prețurilor en gros la niveluri record.

Transneft, conglomerat rus care gestionează sistemul de conducte prin care este transportat țițeiul din Rusia, a avertizat că producția ar putea fi redusă și mai mult dacă atacurile cu drone vor continua să afecteze instalațiile cheie.

De asemenea, Gazprom Neft a declarat săptămâna trecută că a amânat lucrările de întreținere programate la rafinăria de petrol din Omsk din cauza măsurilor guvernamentale menite să stabilizeze aprovizionarea internă cu combustibil.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro