Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână

Complexul Gazprom Neftekhim Salavat, situat la mai mult de 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de către un atac ucrainean cu drone, au anunțat miercuri autoritățile regionale din Bashkortostan citate de The Moscow Times.

Guvernatorul din Bashkortostan, Radi Khabirov, a precizat că nu există victime și a spus că amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Khabirov nu a precizat câte drone au fost implicate sau când a avut loc atacul. Ministerul Apărării al Rusiei nu a menționat incidentul în raportul său privind atacurile cu drone din timpul nopții din întreaga țară.

O înregistrare video neverificată postată pe rețelele de socializare arăta un nor mare de fum negru ridicându-se deasupra a ceea ce se presupune a fi rafinăria, după ce locuitorii din zonă au raportat că au auzit mai multe explozii puternice.

The Gazprom Neftekhim Salavat refinery in Bashkiria, 1,500 km from Ukraine, was hit again this morning by drones. This same facility was already targeted about a week ago. It has a capacity of 10 million metric tons of oil annually, and produces more than 150 petroleum and… pic.twitter.com/CoiujXuehG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Gazprom Neftekhim Salavat, a zecea rafinărie ca mărime din Rusia, cu o capacitate anuală de 10 milioane de tone metrice, produce peste 150 de produse petroliere și chimice. Dronele ucrainene au vizat fabrica și joi, 18 septembrie.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse în ultimele luni, lovind cel puțin 10 rafinării de la începutul lunii august și forțând Rusia să reducă capacitatea de rafinare cu aproape 20% la un moment dat, potrivit Reuters. Atacurile au contribuit la penuria de benzină din întreaga țară, ceea ce a dus la creșterea prețurilor en gros la niveluri record.

Transneft, conglomerat rus care gestionează sistemul de conducte prin care este transportat țițeiul din Rusia, a avertizat că producția ar putea fi redusă și mai mult dacă atacurile cu drone vor continua să afecteze instalațiile cheie.

De asemenea, Gazprom Neft a declarat săptămâna trecută că a amânat lucrările de întreținere programate la rafinăria de petrol din Omsk din cauza măsurilor guvernamentale menite să stabilizeze aprovizionarea internă cu combustibil.