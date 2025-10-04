Dronele ucrainene au lovit una dintre cele mai mari și mai moderne rafinării din Rusia

Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia. Sursă foto: Canal Telegram Astra

O rafinărie de petrol din Kirishi, regiunea rusă Leningrad, a fost vineri noapte ținta unui nou atac, potrivit oficialior și mass-media locale, citate de The Kyiv Independent.

Guvernatorul regional Alexander Drozdenko a confirmat atacul cu drone și incendiul, dar nu a identificat instalația, adăugând că incendiul a fost stins.

Martorii oculari au rlatat că au văzut focul izbucnind la rafinăria din Kirishi, în apropiere de Sankt Petersburg.

„Forțele de apărare aeriană au distrus șapte drone deasupra Kirishi. Incendiul din zona industrială a fost stins”, a scris Drozdenko pe Telegram.

Imagini video și fotografii publicate de Astra, un canal independent de știri rus, par să arate o explozie mare și flăcări care au cuprins rafinăria.

The Kyiv Independent precizează nu a putut verifica independent aceste informații.

Rafinăria, situată la peste 800 de kilometri de granița Ucrainei, este una dintre cele mai mari din Rusia, a fost deschisă abia în 2017 și reprezintă 6,6% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia.

Aceasta a fost ținta a cel puțin alte trei atacuri, în septembrie și martie anul acesta și în martie 2024.

Armata ucraineană și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile din septembrie și martie 2025, dar nu a comentat încă ultimul atac.

Cu doar o zi înainte, drone ucrainene au vizat o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, întrerupând pentru scurt timp producția unuia dintre cei mai mari producători de îngrășăminte azotate din țară, care furnizează și substanțe chimice utilizate în explozivi.

Drone ucrainene au atacat în aceeași zi o rafinărie de petrol din regiunea Orenburg din Rusia.