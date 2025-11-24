Drulă îi provoacă pe Băluță și Ciucu la o dezbatere, „mai ales că ei doi între ei se apreciază foarte tare”. „Deocamdată au evitat, au făcut mofturi, nazuri”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat luni la B1 TV că are o „disponibilitate maximă” de a participa la dezbateri înaintea alegerilor din 7 decembrie și i-a acuzat pe contracandidații săi de la PSD și PNL că „au evitat” până acum să intre în astfel de confruntări electorale.

„Disponibilitatea mea e maximă. În schimb, peste tot unde au fost invitații la dezbatere, ulterior gazdele acelor dezbateri, fie că erau din presă, fie că erau din mediul academic, spre exemplu, au spus, «ne pare rău, dar domnul Băluță nu mai vine», «ne pare rău, dar domnul Ciucu nu mai vine»”, a declarat Cătălin Drulă.

Candidatul USR l-a acuzat pe contracandidatul său de la PNL, Ciprian Ciucu, că „refuză dezbaterile propuse de posturi TV, de mediul academic”, dar „în schimb pune teme în discuție aparent doar pentru a fi rostogolite ca strategii de campanie”.

„Dacă vrea să dezbată Ciprian, îl aștept oricând, să vorbim despre candidatura dumnealui de anul trecut, despre ce s-a întâmplat în ultimii opt ani la Primăria Capitalei, la Primăria Sectorului 6, despre cât de mult contează sau nu partidul, despre direcția în care ducem Bucureștiul și cum ferim oamenii de consecințele unui urbanism sălbatic, ceea ce, aparent, dumnealui n-a reușit la Sectorul 6”, a adăugat Drulă.

„Îi aștept și pe domnul Ciucu, și pe domnul Băluță”

Cătălin Drulă susține că atât Ciprian Ciucu, cât și contracandidatul lor de la PSD, Daniel Băluță, „au evitat” până acum dezbaterile.

„Deocamdată au evitat, au făcut mofturi, nazuri, «nu putem să ajungem», «nu putem să venim». Eu îi aștept și pe domnul Ciucu, și pe domnul Băluță, mai ales că ei doi între ei se apreciază foarte tare (…), să își explice ei doi cât de buni primari sunt, între ei, la sector și de ce orașul acesta suferă din cauză că partidele lor l-au drenat de resurse pe care le-au dat ca să meargă pe brizbrizuri și panseluțe la sectoare”, a conchis Cătălin Drulă.