Drulă promite „un proiect amplu de monitorizare a traficului” dacă va fi primarul Capitalei, cu sute de camere

Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat, vineri, că dacă va câștiga scrutinul din 7 decembrie își propune să implementeze un sistem cu „300 de camere de monitorizare a traficului și de constatare automată a contravențiilor”.

Cătălin Drulă a spus că acest sistem va fi utilizat pentru a sancționa „trecerea pe roșu, depășirea vitezei legale și folosirea ilegală a benzilor unice de autobuz”.

„Ca primar, voi implementa un proiect amplu de monitorizare a traficului. În primă fază, vom include în proiect 100 de camere pe cele mai importante artere și în punctele negre din oraș și, ulterior, îl vom extinde până la 300 de camere. Regulile sunt reguli și trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice”, a declarat Drulă, vineri, într-o postare pe Facebook.

El susține că „astfel de sisteme automate sunt instalate în toate capitalele europene ca să asigure siguranța locuitorilor și respectarea regulilor”.

Mesaj către ministrul Afacerilor Interne

Candidatul USR la Primăria Capitalei i-a adresat o întrebare ministrului de Interne, liberalul Cătălin Predoiu, având în vedere că „a trecut fix o lună de la accidentul tragic din Sectorul 4, zona Apărătorii Patriei, în care o mamă de 35 de ani a murit pe trecerea de pietoni, iar fetița ei de 2 ani a fost grav rănită”.

„Domnule ministru Predoiu, cât mai trebuie să treacă până când MAI să respecte legea și să operaționalizeze sistemul de procesare a contravențiilor constatate automat?”, a conchis Cătălin Drulă.