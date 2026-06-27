Drumul românilor spre Grecia. O veste bună pentru turiști: când va putea fi traversată Bulgaria pe autostradă

Fie că vorbim despre insula Thasos, despre zona Salonic și peninsula Halkidiki sau chiar coasta de vest a Greciei, cu Lefkada sau Corfu, drumul din fiecare vară al zecilor de mii de șoferi români traversează Bulgaria de la Nord la Sud și deseori este fragmentat de șosele mai puțin bune, restricții de circulație, lucrări sau limite de viteze și radare și doar unele porțiuni de autostrăzi. O veste bună de la bulgari, însă, a venit recent.

Articol realizat în cadrul proiectului european PULSE de către Victor Cozmei (HotNews.ro), cu contribuția lui Lilly Granitska (Mediapool.bg – Bulgaria).

Intrarea României și Bulgariei în Schengen a ușurat mult drumul zecilor de mii de români care merg cu mașina în fiecare vară spre Grecia. Recent, introducerea unui sistem de plată online a taxei de trecere a Podului Giurgiu-Ruse elimină și cozile de la barieră, iar odată finalizate lucrările de reabilitare a podului pe partea bulgariei șoferii români mai scapă de un element de frustrare în drumul spre plajele grecești.

Bulgaria s-a axat să-și construiască rețeaua de autostrăzi în special pe direcția Vest-Est și în zona Capitalei, însă încet-încet au prins contur și tronsoane de autostrăzi care sprijină și tranzitul șoferilor români pe axa Nord-Sud. Autoritățile de la Sofia au în plan să aducă autostrada până la Ruse, iar o veste bună pentru români este că recent au și început lucrările pe o porțiune care va ajuta mult în drumul șoferilor spre Grecia.

Bulgaria intenționează să lege Ruse de capitala Sofia pe autostradă, dar și să prelungească actuala rețea de șosele rapide cu o legătură spre sud, începând cu Veliko Târnovo și trecând prin Stara Zagora, către granița cu Grecia, la Makaza, pe ruta pe care românii o aleg spre Thasos.

Autostrada de la Ruse până la Veliko Târnovo

Deocamdată, planul concret al Bulgariei prevede o autostradă de la Ruse și până la Veliko Târnovo pe o distanță de 133 de km, parte din Coridorul 9 pan-european. Autostrada apoi s-ar intersecta în zona Veliko Târnovo cu autostrada Hemus, care duce spre Sofia.

Tronsonul de la Ruse la Veliko Târnovo a fost împărțit în trei loturi.

Lot 1: Ruse – Byala – 40.6 km

Lot 2: Centura Byala – 35,4 km

Lot 3: Byala – Veliko Târnovo – 57 km

Primele două loturi au un cost cumulat de circa 1 miliard de euro pentru cei circa 76 de kilometri, iar banii sunt asigurați parțial din fondurile europene din ciclul financiar 2021-2027.

Autostrazile prin Bulgaria – Axa Nord – Sud (traseu orientativ) / Sursă: HotNews

Au început în sfârșit lucrările pe „autostrada uitată”

Primele lucrări au demarat din 2023 pe Lotul 2, care reprezintă practic varianta ocolitoare pentru orașul Byala, însă descoperirea pe traseu a unor soluri instabile a obligat constructorul să proiecteze noi soluții tehnice.

Recent, însă, a început oficial construcția celuilalt tronson, cei 40,6 km de la Ruse la Byala, transmit jurnaliștii bulgari de la Mediapool.bg, publicație care, împreună cu HotNews, face parte din proiectul european Pulse.

Tronsonul de la Ruse la Byala a fost denumit și „Autostrada Uitată”, pentru că timp de patru ani de la semnarea contractului lucrările nu mai porneau.

Constructorul este o asociere între firmele Infra Expert – Avtomagistrali – Cerno More – Patinzheneringstroy – Transconsult-22. Contractul este de aproape 450 de milioane de euro și termenul de finalizare este finele anului 2029, scriu jurnaliștii bulgari.

Ultimul tronson de aproape 60 de km până la Veliko Târnovo deocamdată nu a fost contractat. Proiectul autostrăzii a fost scos la licitație în mai 2025, dar până acum au fost deschise doar ofertele tehnice depuse de constructor, nu și ofertele financiare.

Costul lotului 3 este unul destul de mare și a declanșat controverse în Bulgaria. Pentru cei circa 57,2 km ai proiectului autoritățile de la Sofia estimează un cost de 1,82 miliarde de euro, adică un cost de aproape 32 de milioane de euro pe kilometru.

Marea ambiție a Bulgariei: Autostradă în concesiune până la Makaza, cu tuneluri pe sub munții Balcani

Mai departe, spre sud, ambiția autorităților bulgare este să continue autostrada de la Veliko Târnovo spre Stara Zagora și Haskovo și, într-un final drumul rapid să ajungă la Makaza, la granița cu Grecia. O astfel de autostradă ar urma să treacă prin tuneluri pe sub munții Balcani (Stara Planina).

Jurnaliștii de la Mediapool transmit că planul Bulgariei este să facă această extensie a autostrăzii pe sub munții Balcani și până la Makaza printr-o concesiune, adică să dea proiectul autostrăzii pe o perioadă lungă de timp unui constructor care să facă autostrada și s-o exploateze, încasând taxe. Potrivit autorităților de la Sofia, pentru acest plan a existat încă de acum zece ani un interes din partea unui fond arab de investiții.

„Ambiția noastră e să finalizăm în acest mandat întreaga autostradă până la Makaza”, Ivan Shishkov, ministrul dezvoltării regionale din Bulgaria.

Drumul spre Kulata: o mică inaugurare în 2025 și… atât

Pe ruta cealaltă preferată de români, spre vama Kulata care duce spre Salonic în Grecia, evoluțiile la rețeaua de autostradă bulgară sunt mai modeste.

Într-adevăr, în 2025, o porțiune de 15 km din Autostrada Hemus a fost deschisă traficului, aducând șoseaua de mare viteză până dincolo de Lukovit, aproape de Plevna, la distanță de 150 de km pe drum național de Ruse. Pe mai departe, însă, jurnaliștii bulgari spun că nu se întrevede vreo nouă inaugurare de autostradă prea curând.

„Se lucrează în continuare pe următoarele două loturi din Autostrada Hemus spre Veliko Târnovo, dar nu va exista nicio inaugurare în 2026”, au transmis jurnaliștii bulgari de la Mediapool.

Lucrări puține și planuri pe hârtie în cel mai dificil punct

Șoferii români care ajung pe Autostrada Hemus (A2) au parte de 100 de km de șosea rapidă până la centura Sofiei. După ce ocolesc capitala Bulgariei șoferii au apoi Autostrada Struma A3, unde circulă neîntrerupt preț de aproape 110 km până când se opresc în cheile Kresnei, unde promisiunea unei autostrăzi seamănă mult cu situația tronsonului Sibiu – Pitești din România.

Promisă și ea încă dinainte de 2004, bucata din Bulgaria nu a început nici acum, iar odată ce construcția va demara lucrările se vor axa inițial doar pe una din căile autostrăzii, urmând a se circula în sistem half-profile în ambele direcții.

Defileul Kresna și planul autostrăzii Struma. Cu roșu este șoseaua actuală care trece prin orașul Kresna. În planul inițial, doar traficul dinspre Sofia către Grecia trebuia să rămână pe el. În albastru – noul drum cu trei benzi care va transporta traficul în ambele sensuri. / Sursă: Api.bg

„În momentul de față sunt lucrări doar pe centura Kresna”, un drum cu o lungime de 5,5 km care ocolește localitatea de la capătul defileului spre Grecia, transmit jurnaliștii bulgari.

Mai departe până la vama Kulata și intrarea în Grecia mai sunt 45 de km pe autostradă.