Podul „Prieteniei” Giurgiu-Ruse va fi închis temporar circulației auto. Anunțul autorităților

Podul „Prieteniei” Giurgiu-Ruse va fi închis complet circulației pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi suspendată diferit pentru autovehicule ușoare și pentru traficul greu.

Circulația pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse, va fi suspendată în perioada 4-5 iunie pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului, șoferilor fiindu-le recomandate rute ocolitoare, a informat, marți, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, potrivit Agerpres.

„Autoritățile de frontieră bulgare au transmis o notificare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul că circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restricționată temporar pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj. Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor, și vor continua până în data de 5 iunie, la orele 9:00, timp în care circulația autovehiculelor sau a mașinilor de tonaj greu va fi suspendată în diferite intervale orare”, se arată într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu.

Astfel, potrivit Poliției de Frontieră, circulația va fi suspendată:

în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 – 21:00, pentru autovehicule ușoare

din data de 4 iunie, începând cu ora 9:00 până în data de 5 iunie, la aceeași oră, circulația va fi suspendată pentru mașinile de tonaj greu.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, polițiștii de frontieră recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare și rutele alternative prin punctele de trecere a frontierei de la Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea, Turnu Măgurele, din județul Teleorman, Călărași, din județul Călărași sau Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir din județul Constanța.

Lucrări aproape de finalizare la Podul Prieteniei

Lucrările la partea bulgărească a Podului Prieteniei au început în vara lui 2024 și erau programate să dureze doi ani. România a făcut și terminat astfel de lucrări pe partea sa de pod încă din 2016.

Lucrările pe partea bulgărească au ajuns pe ultimele sute de metri, transmiteau la începutul lunii mai jurnaliștii de la publicația Mediapool.bg, parte alături de HotNews în proiectul european PULSE:

Lucrările de reparații se află în grafic și se preconizează că vor fi încheiate până la data de 10 iunie, termenul contractual.

„Începând de pe 15 aprilie au început lucrările de reparație pe ultimii 320 de metri de pe sensul care merge spre România”, transmit jurnaliștii bulgari.

Până la finalizare, traficul se va desfășura în continuare cu restricții, iar vehiculele trec cu rândul de pe o parte pe alta a podului.

Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1.057 de metri, iar de la darea în funcțiune în 1954 nu a suferit nicio lucrare majoră de reparare și consolidare.

Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, vama cu Bulgaria, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

O altă veste bună pentru șoferi: taxa de pod se va putea plăti online

În paralel, Compania de Drumuri din România se află și ea pe ultima sută de metri cu implementarea unui sistem de plată online a taxei de trecere a podului, practic, după finalizarea lucrărilor, ultima opreliște de pe partea românească astfel încât trecerile spre Bulgaria să se facă fără vreo oprire.

CNAIR a semnat în decembrie anul trecut un contract de 844.500 de lei (circa 165.000 de euro) cu firma Altimate pentru realizarea unui sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare în sensul Giurgiu – Ruse.

Contractul are termen de implementare de 6 luni, urmate de 12 luni garanție.

„Termenul de punere în funcțiunea este 15 iunie 2026”, a confirmat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

„În prezent se desfășoară lucrari de montare echipamente pe arterele 3 și 4 din ACI Giurgiu-sens iesire, iar aplicația este în etapa de testare a funcționalităților”, a spus reprezentantul CNAIR.

În prezent, pentru autoturisme șoferii plătesc o taxă de 15 lei (3 euro), iar TIR-urile plătesc 180 de lei (circa 37 de euro). Pe partea bulgară, autoturismele plătesc 2 euro, iar camioanele grele tot 37 de euro. De ambele părți modalitatea de plată predominantă este cu card sau cash la gherete.

Anul trecut, CNAIR a transmis la solicitarea HotNews și cât înseamnă, de fapt, colectarea taxei de trecere a Podului Prieteniei – aproape 17 milioane de euro pe an.