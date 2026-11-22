Dudu Georgescu, fostul mare atacant al naționalei României, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunțat duminică Federaţia Română de Fotbal.

„Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret pentru dispariția legendarului atacant al echipei naționale și al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, decedat la vârsta de 76 de ani”, a anunțat FRF, într-o informare pe pagina de Facebook.

Legendarul fotbalist de la Dinamo s-a stins în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani, potrivit GOLAZO.

Cine a fost Dudu Georgescu

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și un reper absolut al eficienței în fața porții.

Dudu Georgescu deține în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri, potrivit FRF.

Fostul internaţional a jucat pentru Progresul, CSM Reşiţa, Dinamo, unde a cucerit patru titluri de golgheter consecutiv, 1975-1978, precum şi două Ghete de Aur ale Europei, în 1975 şi 1977, notează News.ro.

De 40 de ori internaţional, a reuşit 21 de goluri şi pentru România, între anii 1973 şi 1984.

A mai jucat la SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung şi Unirea Urziceni.

După încheierea carierei de jucător profesionist, a devenit antrenor. A condus de pe banca tehnică echipele CSM Reşiţa, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu şi Dunărea Călăraşi. De asemenea, a antrenat la Zimbru Chişinău şi echipa saudită Al-Namja.

La 18 martie 2008, i-a fost conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a în semn de apreciere deosebită pentru participarea la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal din anul 1984 din Franţa şi pentru întreaga activitate pusă în slujba sportului.