„Dulce și foarte gustos”: Cercetătorii din Japonia au creat un nou soi de struguri și au făcut deja vin din el

O echipă de cercetători de la Universitatea de Științe din orașul japonez Okayama a dezvoltat un nou soi de struguri pentru vin, „Muscat Shiragai”, și a organizat deja o degustare la care a invitat presa locală și jurnaliști, relatează SciTechDaily.

O echipă de cercetători condusă de profesorul emerit Takuji Hoshino a obținut noul soi de struguri prin încrucișarea strugurelui sălbatic Shiraga, care crește în mod natural doar de-a lungul bazinului râului Takahashi din sudul țării cu binecunoscutul Muscat de Alexandria.

Grupul a depus cererea de înregistrare oficială a noului soi la Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Pescuitului din Japonia (MAFF), iar aplicația a fost acceptată oficial.

În cadrul unei conferințe de presă pe care cercetătorii au susținut-o la universitate, profesorul Hoshino a explicat:

„Am dorit să creez un soi de struguri pentru vin care să încorporeze trăsături genetice sălbatice. Dacă acest soi va fi cultivat pe scară largă, iar vinul obținut din el va contribui la revitalizarea regională și la turism, acesta ar fi cel mai bun rezultat”.

Cererea oficială de înregistrare a soiului nou a fost depusă în decembrie 2024, în parteneriat cu autoritățile din Kurashiki, un alt oraș din zonă, iar anunțul public a fost făcut în iunie 2025. Înregistrarea oficială este așteptată să dureze între patru și cinci ani.

Până atunci, cercetătorii au organizat o degustare la sediul universității, după conferința de presă. Potrivit participanților, soiul de struguri a fost descris ca fiind „dulce și foarte gustos”, iar vinul „cu o aromă subtilă de Muscat și o textură catifelată”.

„Așteptăm cu nerăbdare să oferim un vin plin de farmecul unic pe care doar Kurashiki îl poate produce. De asemenea, anticipăm noi rezultate ale cercetării, care vor rafina soiul Muscat Shiragai într-un strugure și mai sofisticat”, a declarat viceprimarul Kenji Komatsu.