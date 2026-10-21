Dumitru Chisăliță a mers la Ministerul Energiei împreună cu fostul ministru PNL, Sebastian Burduja

Dumitru Chisăliță, noul ministru al Energiei, a mers la Ministerul Energiei azi, în prima zi de mandat, însoțit de fostul ministru PNL Sebastian Burduja și de mai mulți membri ai echipei acestuia, au declarat pentru HotNews surse din instituție.

Chisăliță a fost consilier al lui Sebastian Burduja, în perioada 2023–2025.

Alături de Sebastian Burduja au fost Constantin Saragea, fost secretar general, Adrian Vintilă și Oana Babagianu, membri ai echipei care a lucrat cu acesta a lucrat la Ministerul Energiei, au precizat pentru HotNews sursele din Ministerul Energiei.

Cine e Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță (53 ani), independent, a fost numit ministru al energiei în Guvernul Luca Niculescu.

Potrivit CV-ului, a absolvit Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu (1995) și a obținut diplome de masterat în ”Valorificarea Gazelor Naturale” (2002) la aceeași universitate, ”Managementul și marketingul petrolului” (2006) la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești și ”Modernizarea energetică a clădirilor” (2007) la Universitatea Transilvania din Brașov.

Între anii 2009-2013 a deținut mai multe poziții de conducere în cadrul Romgaz SA. Anul trecut, în perioada aprilie – octombrie, a fost președintele Consiliului de Administrație, în perioada iunie 2014-mai 2017 a fost membru al Consiliului Directorilor, iar în perioada noiembrie 2016-mai 2017 a fost președintele acestui consiliu.

A fondat și ccondus, începând cu 2016, Asociația Energia Inteligentă. A fost, de asemenea, manager al Muzeului gazelor naturale, cu sediul în Mediaș (2017-2025).

Averea lui Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță, ministrul propus al energiei, a declarat venituri anuale de 819.044 lei, într-o declarație de avere depusă în mai 2025, cu ocazia numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz.

Chisăliță a declarat mai multe funcții, la stat și în privat. De la Universitatea Transilvania Brașov a obținut din calitatea de profesor 78.000 lei. De la Romgaz, a primit 256.008 lei, ca șef Centru de Documentare și Informare.

Dumitru Chisăliță a mai declarat 346 mii de euro și 362 mii de dolari în conturi bancare. În plus, Chisăliță a declarat un împrumut personal acordat Oanei Manolescu, în valoare de 50.000 de euro.

În declarația de avere mai este menționată vânzarea unui autoturism la 30 aprilie 2024, pentru 45.000 de euro, către Asociația Energia Inteligentă, asociație pe care o conduce.

La veniturile familiei se adaugă și 180.000 lei, suma câștigată de soția sa de la SUTECH SRL, o firmă de instalare a echipamentelor industriale care a încheiat, anul trecut, un contract de peste 20 milioane de lei cu Romgaz.