După 23 de ani, Autostrada Transilvania, în sfârșit finalizată, mai puțin pe un tronson / „Marea surpriză din decembrie 2026?”

Pe Autostrada Transilvania în momentul de față mai sunt în lucru ultimele cinci tronsoane, iar patru dintre acestea au șanse să fie date în trafic în acest an, primul chiar din luna iulie.

„Dacă se aliniază astrele și actorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca, evident cu excepția segmentului de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară”, spune Asociația Pro Infrastructura care a filmat șantierele.

Ultimele cinci tronsoane rămase de finalizat din Autostrada Transilvania

În prezent, din Autostrada Transilvania au mai rămas cinci tronsoane de finalizat, în total circa 138 de kilometri. Toate cinci sunt contractate, iar patru dintre ele se află în stadiu foarte avansat, toate patru cu șanse de finalizare în acest an.

Tronsoanele pe care se lucrează în prezent și termenele oficiale de finalizare:

Biharia – Chiribiș, 28,5 km – mai 2027

Chirbiș – Suplacu de Barcău, 26,3 km – iulie 2026

Nușfalău – Poarta Sălajului, 41 km – mai 2032

Poarta Sălajului – Zimbor, 12 24 km – iulie 2026

Zimbor – Nădășelu, 30 km – martie 2027

Marea surpriză din 2026

„A3 Biharia-Chiribiș, marea surpriză din decembrie 2026?”, se întreabă Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

Este vorba de lotul de 28,5 km dintre Biharia, la nord de Oradea, până unde ajunge deja autostrada A3 de la granița cu Ungaria și Chiribiș.

„Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice. Doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone”, spune Pro Infrastructura.

Tronsonul Biharia – Chiribiș este unul dintre loturile începute încă de pe vremea contractului cu Bechtel, dar care a fost abandonat ulterior la un stadiu fizic de circa 5%, cu unele pile și structuri ridicate și rămase nefolosite pe traseu.

A3 Biharia – Chiribiș

Lungime : 28,5 km

: 28,5 km Constructori : Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98

: Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 Valoare : 785 milioane euro

: 785 milioane euro Contract semnat : martie 2024

: martie 2024 Lucrări începute: iulie 2025 (parțial)

iulie 2025 (parțial) Termen : 18 luni execuție (mai 2027)

: 18 luni execuție (mai 2027) Finalizare estimată: T4 2026

Septembrie, orizont pentru finalizarea tronsonului cu cea mai impresionantă structură începutp de Bechtel

Mai departe, spune Pro Infrastructura, autostrada A3 de la Chiribiș până la Suplacu va putea fi deschisă, dar „nu mai devreme de sfârșitul lunii septembrie”.

„Pe cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate, unele chiar cu uzură așternută și rosturi de dilatație instalate. Fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă”, spune organizația civică.

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, spune Pro Infrastructura.

A3 Suplacu de Barcău – Chribiș

Lungime : 26,35 km

: 26,35 km Constructor : Construcții Erbașu

: Construcții Erbașu Valoare : 884 mil lei

: 884 mil lei Contractat în : noiembrie 2023

: noiembrie 2023 Început proiectare: martie 2024

martie 2024 Aurotizație de construcție : 21 ianuarie 2025

: 21 ianuarie 2025 Termen execuție : 18 luni

: 18 luni Finalizare estimată: octombrie 2026

Tronsonul de la Chiribiș la Suplacu de Barcău fusese început de Bechtel și dus până la aproape de 50% stadiu, fiind ridicată și o structură-mamut, un pod care traversează un lac de acumulare. Lotul a rămas neatins aproape 12 ani după rezilierea contractului cu firma americană în 2013.

De la Suplacău de Barcău la Nușfalău cei 13,5 km au fost deschiși traficului în 2023.

De la Oradea la Cluj-Napoca, „dacă se aliniază astrele”

Asociația spune că dacă cele două tronsoane vor fi gata în 2026, iar în paralel UMB pe Poarta Sălajului – Zimbor – Nădășelu și constructorii turci care lucrează la două viaducte suplimentare vor termina și ei până la final de an, ruta dintre Cluj-Napoca și Oradea se va reconfigura și traficul se va muta pe autostradă.

„Dacă se aliniază astrele și constructorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca (și mai departe spre Târgu Mureș), desigur fără segmentul de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară (2,9 km)”, susține Pro Infrastructura.

Chiar și fără tronsonul de 41 de km dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, contractat în mai 2025 cu o asociere de constructori turci și cu termen de execuție 6,5 ani, mare parte din traficul rutier dintre Târgu-Mureș, Cluj și Oradea se va reconfigura și ar urma să se desfășoare pe A3, crede organizația civică.

„Mulți șoferi vor prefera să folosească A3 în locul mortalului DN1, deși vor ocoli. Mai presus de orgolii și competiție, viața are prioritate și antreprenorii trebuie să finalizeze șantierele în cel mai scurt timp posibil”, spune Pro Infrastructura.

Deschideri în 2026 și pe tronsoanele UMB

Tronsonul A3 Poarta Sălajului – Zimbor de pe Autostrada Transilvania poate fi deschis în luna iulie, iar restul autostrăzii, tronsonul de la Zimbor până la Nădășelu „în decembrie”, susținea Asociația Pro Infrastructură, care a filmat din dronă șantierele la început de lună.

Cele două tronsoane de aproape 42 de kilometri aveau termenele inițiale de finalizare în anul 2023.

UMB lucrează în teren încă din 2021, două tronsoane dificil de realizat prin prisma terenului pe care îl traversează autostrada.

În două puncte critice – la Nădășelu și la Topa Mică – dealurile au luat-o la vale pentru că soluțiile tehnice proiectate conform studiului de fezabilitate inițial nu se potriveau cu realitatea din teren.

Proiectul afectat de alunecări de teren a impus modificarea traseului și realizarea a două noi viaducte cu o lungime totală de peste 3 km. Lucrările suplimentare au fost contractate cu turcii de la Ozaltin în iunie 2024 și prevede 9 luni de proiectare și 18 de execuție. Termenul de finalizare este martie 2027.

A3 Poarta Sălajului – Zimbor

Lungime : 12,24 km

: 12,24 km Antreprenor : Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade

: Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade Valoare : 836 mil lei (fără TVA) – preț actualizat

: 836 mil lei (fără TVA) – preț actualizat Contract semnat : 1 iulie 2020

: 1 iulie 2020 Durată : 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp)

: 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp) Stadiu fizic (iulie 2026): 99%

99% Data posibilă pentru finalizare: T4 2026

A3 Zimbor – Nădășelu

Lungime: 30.06 km

30.06 km Antreprenor : Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj

: Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj Valoare : 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat

: 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat Contract semnat: 22 septembrie 2020

22 septembrie 2020 Durată : 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp)

: 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp) Stadiu fizic (iulie 2026): 96% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 67%)

96% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 67%) Data posibilă pentru finalizare: T3 2026

Autostrada Transilvania, începută dinainte de aderarea la UE, finalizată după 30 de ani

În 2003 România semna un contract cu firma americană Bechtel pentru construirea Autostrăzii Transilvania de la Brașov până la Borș, un proiect atribuit fără licitație și marcat de costuri uriașe și întârzieri majore.

După aproape un deceniu, statul a plătit peste un miliard de euro pentru doar aproximativ 50 de kilometri finalizați între Turda și Gilău (la vest de Cluj Napoca) și alți 64 de kilometri realizați doar pe jumătate, între Suplacu de Barcău și Borș.

În 2013 contractul cu Bechtel a fost reziliat, iar prin Master Planul General de Transport cerut de Comisia Europeană România a schimbat proiectul. Autostrada Transilvania nu mai ajunge până la Brașov, ci se oprește la Târgu Mureș de unde se continuă cu Autostrada „Unirii” A8 peste Carpați spre Moldova.

Treptat, tronsoanele rămase fără constructor după Bechtel au fost scoase la licitație și finalizate pe rând. Întâi s-a făcut continuarea Gilău-Nădășelu și apoi s-au prioritizat tronsoanele lipsă de la Câmpia Turzii spre Târgu Mureș. Ulterior s-a scos la licitație și tronsoanele dinspre graniță, din zona Bihor și Sălaj.

Acum, la 26 de ani de la demararea proiectului, autostrada Transilvania va fi gata, mai puțin pe un lot.

Ultimul tronson care va rămâne de finalizat va fi cel care ocolește Zalăul, porțiunea Nușfalău – Poarta Sălajului, circa 41 de km care. Va trece pe sub dealul Meseș, unde va fi construit cel mai lung tunel de autostradă din România – 2,9 km. Termenul pentru acel tronson este anul 2032, adică la aproape 30 de ani de la contractarea Autostrăzii Transilvania cu Bechtel.