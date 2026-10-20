După 30 de ani, cel mai bine vândut produs IKEA dispare de pe rafturi. Va fi înlocuit

Compania suedeză a decis să înlocuiască celebrele sale sacoșe albastre, FRAKTA, care sunt cel mai bine vândut produs al companiei, informează site-ul Economica.

Actualele sacoșe vor fi înlocuite cu un model în două variante, de 36 și 71 de litri. Noile sacoșe sunt realizate din minimum 90% material reciclat (polipropilenă reciclată) provenit în proporție de minimum 70% din deșeuri de ambalaje din industria alimentară și cea a materialelor plastice, precum recipiente din plastic pentru alimente sau saci de mari dimensiuni utilizați pentru laptele praf, informează Economica.

Conform companiei, IKEA vinde în fiecare peste 44 de milioane de sacoșe Frakta, acestea fiind cel mai bine vândut produs IKEA pentru amenajarea locuinței.

Sacoșa FRAKTA a fost lansată în magazinele IKEA în 1996, în varianta de 71 de litri. Ulterior, în 2009, a fost lansată și varianta mai mică, cu o capacitate de 36 de litri.