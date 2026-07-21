După accidentul de pe Valea Oltului, Grindeanu susține că Transporturile sunt conduse de un alt politician decât ministrul. „Se ocupă de ciocolată în loc de autostrăzi”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a criticat pe „tinerii frumoși și liberi” de la Ministerul Transporturilor, cum i-a catalogat el ironic, și susține că instituția este condusă de fapt de Cătălin Drulă, nu de ministrul interimar Radu Miruță.

Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a fost întrebat de reporteri, marți, într-o conferință de presă la Parlament, cât de sigur este traficul rutier pe Valea Oltului, având în vedere evenimentul rutier de azi dimineață – un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut direct peste un autoturism în care se aflau două persoane, iar una dintre ele a murit.

Liderul PSD a declarat că soluția este „să se continue să se facă autostrăzi”, dar a criticat actuala conducere a Ministerului Transporturilor. După retragerea social-democraților din Guvern, ministrul interimar al portofoliului este Radu Miruță de la USR.

„Eu duminică am venit ultima dată pe Valea Oltului, de la Timișoara. Vineri am mers spre Timișoara, tot pe aceeași rută. Sunt lucrări în desfășurare pe Valea Oltului, inclusiv montări de plase tocmai pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România, dar, dacă tot m-ați provocat, eu văd că de vreo trei luni, de când sunt tineri frumoși și liberi, care au hashtag în față, la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi”, a declarat Sorin Grindeanu, făcând aluzie la cazul de la CENAFER.

El a adăugat că în trei luni de zile, de când ministerul este condus de Radu Miruță de la USR, nu a fost dat în circulație „nici măcar un kilometru de autostradă”.

„N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulație în trei luni de zile. Sigur, a mai avut România această experiență, când tot un domn de la același partid a condus Ministerul Transporturilor. Anul acesta trebuia să fie anul în care să se dea în circulație cel mai mare număr de kilometri din istoria României, peste 250 de kilometri, anul acesta (…). Din păcate, de trei luni de zile, n-am văzut nici măcar un kilometru, unu”, a continuat social-democratul.

Grindeanu susține că MT este condus de fapt de Cătălin Drulă

Președintele PSD l-a criticat pe deputatul USR Cătălin Drulă pentru activitatea din mandatul de ministru al Transporturilor și susține că tot el conduce „informal” instituția și acum.

„Asta e! Ăsta e rezultatul. A mai fost asta, în 2021, timp de nouă luni de zile. A mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, care a avut extraordinara performanță să nu dea în circulație nici măcar un kilometru de autostradă, domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministru informal, în acest moment, al Ministerului Transporturilor”, a susținut Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai spus că Drulă „nu e un exemplu bun” pentru Miruță.

„V-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă acolo. I-aș spune domnului Miruță să n-asculte de el, fiindcă a condus prost, dovadă că n-a făcut niciun kilometru – și uite că asta s-a întâmplat și acum. Nu e un exemplu bun”, a conchis președintele PSD.