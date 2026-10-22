După Animawings, o altă companie aviatică românească cere intrarea în insolvență 

Compania aeriană românească Dan Air cere oficial intrarea în insolvență și a depus o astfel de solicitare la Tribunalul Ilfov, scrie site-ul de profil Boardingpass.ro.

Compania cere, astfel, protecție împotriva creditorilor.

Dosarul a fost înregistrat joi, iar până la acest moment nu a fost stabilit un termen de judecată.

Reprezentanții companiei spun că programul de zbor nu va fi afectat de intrarea în insolvență, mai scrie Boardingpass.ro.

Dan Air opereză zboruri comerciale regulate pe câteva rute aeriene, de la aeroporturile „Henri Coandă” din București și „George Enescu” din Bacău. Compania are zboruri atât în Europa, spre destinații precum Londra, Dublin, Torino, Paris sau Dortmund, cât și spre Orientul Mijlociu.

Fondată în 2017, Dan Air a fost prima companie aeriană care a deschis și a operat zboruri de linie de pe noul Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, în 2023. Ulterior, din cauza unor neînțelegeri legate de programul aeroportului din Brașov, Dan Air și-a mutat baza operațională principală pe aeroportul din Bacău.

Datoriile companiei ajunseseră la 126,3 milioane de lei, potrivit bilanțului pentru 2025, raportat la 90 de milioane de lei în 2024, conform Boardingpass.ro.

Recent, și Animawings, compania aviatică românească fondată de frații Pandel, și-a cerut intrarea în insolvență. Tribunalul București a respins cererea. Decizia nu este definitivă.