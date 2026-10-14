Eșec pentru Animawings în instanță. Cererea de intrare în insolvență, respinsă de tribunal

Judecătorii au decis să disjungă cererilor mai multor creditori și să le judece pe 11 noiembrie.

Tribunalul București a decis miercuri să respingă cererea companiei aviatice Animawings de intrare în insolvență. Informația inițială a fost publicată de BoardingPass.

Potrivit sursei citate, judecătorii vor judeca separarat pe 11 noiembrie cererile creditorilor.

Soluția pe scurt:

„Soluție pe scurt: În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation S.A, de deschidere a procedurii insolvenţei”.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în apel în șapte zile de la comunicare.

Încercarea Animawings de a se proteja împotriva creditolor

Cererea fusese depusă de companie pe 30 septembrie, într-o încercare de protejare în fața creditorilor, la câteva zile după ce anunțase că renunță la zborurile cu șase dintre cele opt avioane pe care le folosea. Ulterior, compania a suspendat și restul zborurilor cu cele două avioane până la finalul lunii octombrie.

Potrivit Economica, pe lista creditorilor înscriși în dosarul de insolvență, apar Banca Transilvania, compania ROMATSA, șapte aeroporturi: Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad și Timișoara, dar și mai multe companii care reprezintă drepturile pasagerilor, precum și câteva persoane fizice.