Prima reacție a Rusiei după incidentul cu drona încărcată cu explozibil de la Leipzig: „O provocare complet fabricată”

Ambasada Rusiei la Berlin a afirmat vineri că incidentul în care a fost implicată o dronă explozivă pe aeroportul din Leipzig, importantă platformă de transport material militar pentru Germania, NATO și susținerea Ucrainei, a fost o „provocare complet fabricată” menită să acuze Moscova, relatează AFP, conform News.ro.

„Principalul pericol cu care se confruntă Germania astăzi nu rezidă în pretinsele ‘atacuri hibride’ ale Moscovei, care nu există, ci în politicienii care elaborează cu entuziasm scenarii de război iminent cu Rusia”, a postat instituția pe site-ul său de internet.

Cancelarul german Friedrich Merz a reunit vineri consiliul național de securitate după descoperirea în noaptea de marți spre miercuri a unei drone explozibile pe aeroportul din Leipzig, care a întrerupt timp de mai multe ore traficul aerian.

Miercuri seară, ministrul de interne Alexander Dobrindt a alertat privind „o nouă dimensiune de amenințare” cu acest posibil „scenariu de atac hibrid”, fără a desemna suspecții.

Însă Verzii și liberalii din FDP, două partide din opoziție, au arătat cu degetul spre Moscova.

În comunicatul său, ambasada Rusiei la Berlin și-a exprimat „îngrijorarea față de un nou val de isterie antirusă în Germania”.

„Este evident că această provocare complet fabricată nu servește decât intereselor Kievului și aripii militariste a establishment-ului politic european”, a adăugat instituția.

Situat în partea estică a țării, aeroportul din Leipzig/Halle joacă un rol central în transportul de bunuri militare, în special cele ale armatei germane și ale aliaților NATO, și servește de asemenea drept bază pentru flota companiei ucrainene de transport de mărfuri Antonov Airlines.

În iulie 2024, un colet a luat foc într-un centru al transportatorului DHL, înainte de fi urcat în avion. Șeful serviciilor de informații interne din Germania a acuzat deschis Moscova că se află în spatele acestui incident.

Drona, găsită lângă avioane cargo ucrainene

Presa germană a relatat că drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene Antonov An-124, unele dintre cele mai mari aeronave de transport din lume. Un jurnalist Reuters a văzut polițiști adunând probe în apropierea unuia dintre aceste avioane, în dimineața zilei de miercuri.

Mai mult, Süddeutsche Zeitung și alte publicații germane au aflat, joi, că unul dintre avioanele cargo Antonov era încărcat cu muniție militară.

Aceasta venise de scurt timp din Franța și probabil urma să fie transportată în altă parte, potrivit publicației citate, care a aflat informațiile dintr-un raport confidențial al poliției.

Potrivit ziarului Bild, care citează anchetatori ce au vorbit cu condiția anonimatului, un defect tehnic a împiedicat explozia dispozitivului montat pe dronă. Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a descris incidentul drept „un atac hibrid”.

În acest incident s-a înregistrat de asemenea o coliziune între un avion în zbor și o altă dronă. Coliziunea a survenit în timp ce avionul, care aparține companiei germane de logistică și curierat DHL și ar fi trebuit să aterizeze la Leipzig, lua altitudine după ce fusese redirecționat în urma închiderii aeroportului în urma descoperii dronei de la sol. Aeronava DHL a reușit să aterizeze apoi pe aeroportul din Hanovra fără incidente și doar cu avarii minore.