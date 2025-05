După ce a dispărut doi ani, „Generalul Armaghedon” este de nerecunoscut. Fostul comandant rus a fost surprins în cimitir. FOTO

Generalul Serghei Surovikin, fost comandant al trupelor ruse din Ucraina, cel care a orchestrat retragerea din Herson și fost șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, a fost surprins recent la o ceremonie de depunere de coroane în Algeria, cu ocazia Zilei Victoriei, scrie The Moscow Times. Este prima sa apariție publică în aproape doi ani. Fotografiile au fost publicate pe canalul oficial de Telegram al ambasadei Rusiei din Algeria, notează publicația independentă rusă.

Imaginile, realizate în cimitirul militar Dely Ibrahim, îl arată pe Surovikin în fruntea unei coloane de angajați ai ambasadei, alături de atașatul militar rus Vladimir Țukanov, îndreptându-se spre mormântul soldatului sovietic I. Ostapcenko. În descriere, generalul apare doar ca „șef al grupului de specialiști militari ruși în Algeria”, fără ca numele său să fie menționat. Fostul comandanat rus a pierdut vizibil în greutate.

Generalul rus Serghei Surovikin (dreapta). Sursă foto: Ambasada Rusiei în Alegeria

Numit în octombrie 2022 la comanda trupelor ruse din Ucraina, după o serie de înfrângeri majore ale armatei ruse în Harkov, Surovikin, supranumit „Generalul Armaghedon” , a lansat imediat o campanie intensă de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând aproape toate centralele nenucleare ale țării grav avariate.

În noiembrie același an, el a fost cel care a anunțat oficial retragerea trupelor ruse din Herson, singura capitală regională cucerită de Rusia de la începutul invaziei. În ianuarie 2023, a fost înlocuit de șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov.

După rebeliunea condusă de șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, în iunie 2023, Surovikin a dispărut complet din spațiul public. Deși Ministerul rus al Apărării nu a anunțat oficial o demitere, numele lui a fost șters de pe site-ul oficial în septembrie.

Surovikin ar fi știut din timp despre planurile lui Prigojin, potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times. La scurt timp după revoltă, The Moscow Times relata, pe surse, că generalul ar fi fost arestat. Kremlinul a refuzat să ofere informații în acest caz.

Ulterior, Bloomberg a relatat că Surovikin a fost interogat de procuratura militară, iar în septembrie 2023, The New York Times anunța, citând surse din SUA și Rusia, că acesta fusese eliberat la scurt timp după moartea lui Prigojin.

În aceeași lună, Kommersant scria că Surovikin se află deja în Algeria, ca parte a unei delegații a Ministerului rus al Apărării, iar o eventuală numire pe „direcția estică” era luată în calcul. În februarie 2025, deputatul Viktor Sobolev, membru al comisiei de apărare din Duma de Stat, a confirmat că generalul se află în Africa, unde activează ca „consilier militar”.

O revenire discretă, fără fanfară și fără identitate oficială, dar cu un mesaj clar: Surovikin n-a fost nici abandonat, nici uitat, notează The Moscow Times.