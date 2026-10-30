După ce a fost acuzată de Italia că a contribuit la scumpirea gazelor în Europa, Germania ripostează

Guvernul de la Berlin a respins vineri acuzațiile formulate de Italia, potrivit cărora nu și-a înmagazinat un stoc suficient de gaze înainte de venirea iernii pentru a reduce costurile companiilor de import și a le pregăti pentru privatizare, precizând că afirmațiile sunt „nefondate”, relatează Reuters.

Guvernele din întreaga Europă se confruntă cu problema protejării consumatorilor împotriva creșterii costurilor energiei și a inflației, pe fondul războaielor din Iran, Ucraina și Yemen, care determină o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului și gazelor naturale.

Prețurile sunt acum de aproximativ trei ori mai mari decât erau la sfârșitul lunii februarie, când a fost declanșat războiul din Orientul Mijlociu, prin atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.

Un oficial italian a declarat joi că Roma a cheltuit sute de milioane de euro pentru a-și umple depozitele de gaze naturale înainte de sezonul rece.

Germania a amânat constituirea stocurilor, concentrându-se în schimb pe privatizarea grupurilor sale energetice Uniper și SEFE, actori-cheie în procesul de umplere a depozitelor, a afirmat un analist în domeniul energiei, care a luat cuvântul în cadrul aceleiași conferințe.

„Respingem cu fermitate”

„Respingem cu fermitate acuzația că achiziționarea și stocarea gazelor naturale de către SEFE determină creșterea prețurilor la gaz în Europa”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei și Energiei din Germania.

„Afirmația conform căreia Germania ar fi neglijat umplerea instalațiilor de stocare în timpul privatizării SEFE și Uniper este nefondată.”

SEFE a primit instrucțiuni să se aprovizioneze din surse din afara UE ori de câte ori este posibil, a precizat purtătorul de cuvânt. „Prin urmare, impactul asupra pieței europene și asupra prețurilor gazelor naturale este minimizat.”

Nivelurile de stocare a gazelor naturale la nivel european sunt suficiente, a afirmat purtătorul de cuvânt, chiar și în cazul unei ierni excepțional de reci.

„Deși instalațiile de stocare a gazelor naturale sunt cu siguranță importante, Germania și UE au acces la alternative, precum gazul natural lichefiat (GNL) și importurile prin conducte, precum și la o rețea de gaze naturale foarte bine integrată și dezvoltată.”

Care este situația în România

Depozitele de gaz în România sunt peste media europeană și peste ținta de 80%, consumatorii casnici fiind asigurați și din punct de vedere al prețului, dar și al cantității, la fel și sistemele de încălzire centralizată, a declarat pe 12 octombrie secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, la Forumul Gazelor Naturale, scrie Agerpres.

Prețurile la gaze s-au dublat în octombrie 2026 raportat la perioada similară a anului trecut, cauza principală fiind conflictul din Orientul Mijlociu, a mai subliniat Bușoi.

În România, plafonarea preţurilor la gaze naturale pentru consumatorii casnici a fost prelungită până la 31 martie 2027.