După ce a spus că „Nu am atâția bani”, fosta mână dreaptă a lui Zelenski a ieșit pe cauțiune: 2,7 milioane de euro

Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui Ucrainei și considerat un apropiat al lui Volodimir Zelenski, a fost eliberat luni după ce a plătit o cauțiune de aproximativ 2,7 milioane de euro în cadrul unei răsunătoare anchete pentru corupție, la finalul mai multor zile petrecute în arest, informează agenția germană de presă DPA.

Principalul tribunal anticorupție din Ucraina a permis eliberarea lui Iermak după plata unei cauțiuni care reprezintă echivalentul a 2,72 milioane de dolari.

Conform imaginilor difuzate de presa locală, Andrii Iermak a putut fi văzut într-un costum părăsind centrul de detenție din Kiev, luni dimineață, notează Agerpres.

Andrii Iermak, în vârstă de 54 de ani, a condus administrația prezidențială a lui Zelenski între 2020 și 2025, în special în timpul celei mai mari părți a invaziei ruse la scară mare. Influența lui fără precedent i-a adus chiar supranumele de „vicepreședinte”.

El a demisionat în decembrie anul trecut, după ce numele său a fost menționat într-un scandal de corupție de milioane de dolari.

„Nu am atâția bani”

Săptămâna trecută, curtea anticorupție l-a plasat pe Iermak în detenție provizorie pentru 60 de zile și i-a fixat o cauțiune de 140 milioane de grivne.

„Nu am atâția bani. Cred că am suficiente relații și prieteni. Sper că mă vor putea ajuta”, a declarat atunci Andrii Iermak.

Potrivit unor relatări din presa locală, banii de cauțiune au fost adunați de la susținători în ultimele zile.

Parchetul îl acuză pe fostul responsabil al administrației prezidențiale din Ucraina că a fost implicat într-o rețea care a spălat aproape 9 milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux de la periferia Kievului.

Înainte de demisie, Iermak era, în mare parte, considerat cea de a doua persoană cea mai puternică din Ucraina, fiind de asemenea unul dintre principalii negociatori cu Rusia și SUA.

El l-a însoțit pe Zelenski în vizitele sale cele mai importante.

Ucraina a fost zguduită de mai multe scandaluri de corupție foarte mediatizate de la începutul războiului, iar guvernul de la Kiev și-a propus să combată corupția și să aplice reforme în scopul aderării țării la Uniunea Europeană.