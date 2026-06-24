După ce a văzut subiectele la matematică de la Evaluarea Națională 2026, un profesor are două vești proaste pentru elevi

Notele între 9,20 și 10 la proba de Matematică a Evaluării Naționale pot fi considerate note foarte mari, a declarat miercuri, Cătălin Budeanu, profesor la Colegiul Național ‘Emil Racoviță’ Iași, scrie Agerpres.

Au apărut subiectele la matematică la Evaluare Națională 2026. Elevii au avut, ca figuri la geometrie, cercul, paralelogramul și prisma dreaptă.

Profesorul Budeanu a apreciat că această sesiune a Evaluării Naționale a avut un nivel de dificultate mai ridicat față de anii anteriori, ceea ce ar putea influența semnificativ atât distribuția notelor, cât și mediile de admitere la liceu. Asta deoarece la cea de-a doua probă, Matematica, subiectele au inclus exerciții mai solicitante încă din prima parte, inclusiv la itemii de tip grilă, unde gradul de dificultate a fost ușor crescut comparativ cu anii trecuți.

‘În acest an a fost un grad de dificultate mai ridicat comparativ cu anii anteriori, inclusiv la partea de grilă au fost câteva probleme cu un grad de dificultate un pic mai ridicat. În mod deosebit, la subiectul II, problema 4 necesita niște cunoștințe un pic mai serioase, mai solide, privind ariile suprafețelor. E o problemă destul de dificilă, La subiectul III, unde redactarea este integrală, cel mai dificil subpunct îl reprezintă IV b. Problema e un pic mai atipică, care va pune la muncă ingeniozitatea copiilor. În același timp, subpunctele 5b și 6b au un grad sporit de dificultate’, a explicat, pentru AGERPRES, profesorul Cătălin Budeanu.

În acest context, el estimează că subiectul va avantaja elevii foarte bine pregătiți și pe cei cu reale aptitudini pentru matematică, însă va conduce și la o scădere generală a punctajelor.

‘Nu va mai ploua cu note de 10. Cred că notele între 9,20 și 10 pot fi considerate note foarte, foarte mari la acest subiect’, a declarat Cătălin Budeanu.

Impact și la nivelul admiterii la liceu

De asemenea, profesorul apreciază că impactul se va resimți și la nivelul admiterii la liceu, unde mediile ar putea fi mai mici comparativ cu anii anteriori.

‘Comparativ cu anii anteriori cred că notele vor fi cu un minus de cel puțin 40-50 de sutimi. Punctajele la Matematică vor fi mai mici cu aproximativ 50 de sutimi comparativ cu anii anteriori. Lucrul acesta va duce la o scădere a mediilor de admitere cu cel puțin 20-30 de sutimi’, a conchis profesorul Cătălin Budeanu.