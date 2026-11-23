Lanțul de magazine de îmbrăcăminte sportivă urbană Jack & Jones va deschide un magazin chiar în această săptămână în Capitală, scrie publicația Profit.

Potrivit sursei citate, magazinul urmează să fie deschis pe 26 noiembrie în mall-ul Park Lake din cartierul Titan.

Jack & Jones a deschis un prim magazin în România în primăvară, în mall-ul Promenada din Sibiu.

Hainele brandului erau disponibile anterior doar pentru comenzi online pe mai multe platforme din România.

Brandul a fost lansat în 1990, inițial un brand de specialitate din denim, mai notează Profit.