După ce Angela Similea a acuzat public că una dintre piesele sale a fost folosită pentru o campanie, artista dă înapoi: „Sper că această postare să fie și ultima legată de acest subiect”

Celebra cântăreață revine asupra acuzațiilor potrivit cărora nu și-a dat acordul pentru a fi folosită melodia „Casa mea” în campania de informare pe care au inițiat-o Distrigaz Sud Rețele și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Compania precizase că folosește legal melodia.

„Atunci când, din omisiune, ești „ocolit” de informații importante care te vizează direct, fiind pus în fața unui fapt împlinit, cred că este absolut uman nu numai să ai o poziție, dar și să pui întrebări. Mă regăsesc în această postură, inedită pentru mine, acum, la ani de zile după ce m-am retras din viața publică. Nu agreez polemica, fiind un om care știe să asculte, eventual să facă pasul înapoi dacă situația o cere, iar de dat explicații în public, cu atât mai puțin; așa cum mă cunoașteți, întreaga mea viață m-am străduit să rămân discretă”, a scris Angela Similea într-un mesaj publicat pe contul său oficial de Facebook.

Revin cu câteva precizări

Aceasta precizează acum că melodia sa este folosită în mod legal.

„Acum însă, cu ocazia unei campanii cu un scop atât de nobil, de necesar, mă văd pusă în situația de a reveni către voi cu explicații, după explicații, aspect de care, recunosc, mă jenez. Referitor la reacțiile care au apărut în lanț, urmare a primei mele postări asociate cu campania inițiată de Distrigaz Sud Rețele, în spiritul adevărului și al transparenței, revin cu câteva precizări. Ulterior primei mele intervenții, am fost contactată de reprezentanți din partea părților implicate în acest proiect. Utilizarea fragmentului din melodia „Casa mea” în campania Distrigaz Sud Rețele s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor legale și a tuturor drepturilor care decurg. Toate acțiunile au fost realizate corect, complet și cu respectarea cadrului legal.

Sper că această postare să fie și ultima legată de acest subiect și, fără să mă simt în vreun fel vinovată pentru luarea mea de poziție, declar încă o dată că rămân susținătoarea inițiativei și a mesajului campaniei Distrigaz Sud Rețele, dedicate siguranței oamenilor, și îmi doresc ca acestea să ajungă la cât mai mulți dintre voi”, a transmis Angela Similea.