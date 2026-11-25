În zilele în care apele au lovit Broșteni, Titi nu s-a gândit dacă propria casă avea să reziste. A ieșit să-i ajute pe ceilalți. Abia mai târziu a realizat că și el se număra printre cei care aveau nevoie de ajutor. Un an mai târziu, casa lui a fost ultima finalizată într-un proiect prin care aproape 900 de oameni din comunitate au primit sprijin pentru a-și reface viețile după inundații.

„În momentul ăla nu te mai gândești la tine. Te gândești să ajuți.”

Așa își amintește Titi zilele de la sfârșitul lui iulie 2025, când viiturile au lovit Broșteni. Nu știa atunci cât de mare era dezastrul. Și nici că, după ce avea să-i ajute pe alții, urma să devină el însuși unul dintre oamenii care aveau nevoie de sprijin.

Inundațiile din 27-28 iulie 2025 au afectat peste 2.500 de persoane din Broșteni și au avariat peste 800 de locuințe. 40 dintre ele au fost complet distruse.

În urma dezastrului, Habitat for Humanity România și Coca-Cola HBC România au început un program de intervenție pe termen lung: de la ajutor imediat și materiale de construcție până la repararea locuințelor și pregătirea comunității pentru viitoare situații de urgență cu un grant de peste 200.000 de euro primit de la Fundația Coca-Cola HBC.

La un an distanță, aproape 900 de localnici au primit sprijin. Printre ei, și Titi.

„Bineînțeles că arată de nota 2000”

Casa lui avea nevoie de intervenții serioase.

„E o schimbare totală a acoperișului. Au fost puse țigle și schimbată structura acoperișului. Casa fusese acoperită cu tablă și, de la gheață, aveam probleme cu infiltrarea apei. Plus termosistemul total, cu plasă. Deci, reparație totală”, povestește Titi, localnic din Broșteni. Când îl întrebi cum arată acum, răspunsul vine simplu: „Bineînțeles că arată de nota 2000.”

Dar pentru Titi, schimbarea nu se vede doar la propria casă: „Satul a început, cât de cât, să înflorească față de anul trecut. Lucrurile merg spre bine. Oamenii încep să-și termine casele, unele sunt pe ultima sută de metri. Totul e spre bine.”

La un an după ce apa a trecut prin comunitate, normalitatea începe să se întoarcă. Nu dintr-odată, ci casă cu casă.

„Nu mă gândeam că mai sunt oameni în lumea asta să facă voluntariat așa”

Pentru Titi, una dintre cele mai puternice amintiri nu este însă despre materiale de construcție sau despre acoperișul nou. Este despre oamenii care au venit să muncească alături de localnici.

„Atâta inimă și atâta suflet… Chiar nu mă gândeam că mai sunt oameni în lumea asta să ajute, să facă voluntariat așa.”

Voluntarii Habitat for Humanity și Coca-Cola HBC România au lucrat alături de comunitate la refacerea locuințelor. Pentru un om obișnuit să fie el cel care sare în ajutorul altora, experiența de a fi, de această dată, cel ajutat nu a fost una firească.

„E greu să te gândești că poți să fii și tu unul care să aibă nevoie de ajutor.”

Poate tocmai de aceea există un detaliu care face povestea lui Titi cu atât mai simbolică. Casa lui a fost ultima finalizată în cadrul proiectului.

„Un moment de bucurie enormă. Chiar a fost ultima casă reparată. Am rămas ultimul din sat.”

Omul care, în primele ore ale dezastrului, se gândise mai întâi la ceilalți a fost, un an mai târziu, ultimul care și-a văzut propria casă reparată.

Pentru echipa Habitat for Humanity România, coincidența a devenit aproape o metaforă: uneori, cei care sar primii să ajute sunt ultimii care spun că au nevoie de ajutor la rândul lor. Nu doar să reconstruiești. Să reconstruiești mai bine. În Broșteni, miza intervenției nu a fost doar revenirea la situația de dinaintea inundațiilor.

Proiectul a fost construit după principiul Build Back Better: locuințele sunt refăcute astfel încât să fie mai rezistente, iar comunitățile să fie mai bine pregătite în cazul unui nou dezastru.

Pe lângă reparațiile directe, materialele de construcție și voucherele oferite familiilor afectate, aproape 500 de localnici au participat la sesiuni de instruire despre cum se pot pregăti și reacționa mai bine în situații similare. Pentru că, după un dezastru, reconstrucția nu înseamnă doar pereți, acoperișuri și termosisteme. Înseamnă și să reduci riscurile ca următoarea situație de urgență să găsească o comunitate la fel de vulnerabilă.

Inundațiile din vara lui 2025 au afectat șase comunități din județele Suceava și Neamț. Habitat for Humanity România a intervenit printr-un program integrat de recuperare timpurie, reconstrucție și reziliență, susținut prin grantul de peste 200.000 de euro acordat de Fundația Coca-Cola HBC.

„Ajutorul imediat este esențial, dar recuperarea unei comunități nu se termină atunci când trece urgența. Familiile au nevoie să-și recapete siguranța, iar comunitățile trebuie să fie mai bine pregătite pentru ceea ce poate veni”, este principiul care a stat la baza intervenției, explică Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.

Pentru Coca-Cola HBC România, proiectul are și o componentă locală. Compania este prezentă de peste două decenii în județul Suceava, prin fabrica de ape minerale naturale Dorna din Poiana Negrii, iar intervenția din Broșteni a pornit de la ideea că mediul privat, organizațiile sociale și autoritățile pot răspunde împreună atunci când o comunitate trece printr-o criză.

La un an de la inundații, cifrele arată dimensiunea reconstrucției: sute de oameni sprijiniți, zeci de locuințe reparate și aproape 500 de persoane pregătite pentru a reacționa mai bine în fața unui viitor dezastru. Dar povestea poate fi spusă și mult mai simplu: printr-un acoperiș nou, printr-un sat despre care un om spune că începe să își revină. Și prin surpriza lui Titi că într-un moment în care el credea că trebuie să-i ajute pe ceilalți, au existat oameni care au venit, la rândul lor, să-l ajute pe el: „Nu mă gândeam că mai sunt oameni în lumea asta să facă voluntariat așa”.

Pentru Habitat for Humanity și Coca-Cola HBC România, intervenția din Broșteni arată ce poate însemna un parteneriat construit pe termen lung: nu doar să răspunzi imediat după un dezastru, ci să rămâi alături de o comunitate pe măsură ce oamenii își reconstruiesc casele, sentimentul de siguranță și, treptat, viețile normale.

Despre proiect

Când apa se retrage, rămân casele de refăcut și oamenii care trebuie să o ia de la capăt. De aici a pornit Together We Build Hope, parteneriatul dintre Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România. În septembrie 2024, comunitățile din județul Galați au văzut cum apa le ia locuințele în câteva ore. În iulie 2025, viitura a lovit Broșteniul, lăsând în urmă 40 de case distruse complet și sute de gospodării avariate. Ca parte din eforturile de recuperare începute în 2024, în județele Galați și Suceava, Fundația Coca-Cola HBC a oferit două granturi în valoare totală de peste 400.000 de euro pentru a susține proiectele implementate de Habitat for Humanity România, de la sprijin pentru chirie și reparații urgente, până la reconstrucția pe baza principiului Build Back Better, pentru case mai sigure decât cele pierdute. Meșterii locali au învățat tehnici de construcție durabilă prin cursurile „Meșteri în Acțiune”, iar comunitățile și-au identificat singure riscurile și soluțiile în sesiunile PASSA. Încă din primele zile, Coca-Cola HBC România a trimis peste 51.000 de litri de apă și băuturi răcoritoare familiilor rămase fără apă potabilă.

Experiența din teren a scos însă la iveală o realitate pe care nicio reconstrucție nu o poate rezolva singură. În iulie 2026, la Broșteni și Cudalbi, oamenii s-au așezat la aceeași masă cu autoritățile locale pentru a vorbi despre ce urmează. Concluziile lor stau la baza documentului de poziție „Apa trece, comunitățile rămân”, adresat autorităților centrale și județene. Două comunități diferite, una de munte și una de câmpie, se lovesc de aceleași obstacole: albii colmatate, poduri prea mici pentru apele care vin, lucrări de protecție pe care primăriile nu le pot finanța. Iar familiile care și-au refăcut casele descoperă un paradox: locuința există, dar nu poate fi intabulată, pentru că avizul de gospodărire a apelor depinde de lucrări hidrotehnice care nu s-au făcut încă. Astfel, Habitat for Humanity România cere studii de inundabilitate finanțate la nivel de bazin, o procedură simplificată de avizare pentru casele reconstruite în urgență, decolmatarea albiilor, un program național pentru podurile rurale și sisteme moderne de avertizare timpurie. Primul pas propus este o masă rotundă cu toate instituțiile implicate, pentru ca recomandările să devină un plan cu termene concrete.

Inițiativa face parte din angajamentul Fundației Coca-Cola HBC de a interveni în comunitățile vulnerabile în perioadă de criză, fiind parte din viziunea pe termen lung a grupului Coca-Cola HBC de a genera valoare adăugată în comunitățile în care activează. De la lansare, în 2023, Fundația Coca-Cola HBC a alocat 4,5 milioane de euro sub formă de granturi pentru comunități, în principal pentru intervenții de ajutorare în situații de dezastre.

Puteți citi mai multe aici: https://habitat.ro/wp-content/uploads/2026/10/Document-de-pozitie-interventie-inundatii-HFH-Romania_oct.pdf.

Articol susținut de Coca-Cola HBC