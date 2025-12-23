După ce au răpit în miez de noapte 50 de săteni, soldații ruși au atacat „brusc” localitatea Hrabovske

Un soldat rus înarmat cu o nouă versiune a puștii de asalt Kalașnikov se antrenează pentru luptă într-o locație nedezvăluită din Ucraina, pe 10 iunie 2025. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Aproximativ 100 de soldați ruși au intrat în satul Hrabovske din regiunea Sumî și au încercat să avanseze spre așezarea Riasne, a declarat Viktor Tregubov, șeful departamentului de comunicații al Forțelor Comune, pentru postul public de televiziune ucrainean Suspilne, scrie The Kyiv Independent.

„Unitățile ruse își consolidează în prezent pozițiile în partea de sud a Hrabovske. Forțele ucrainene încearcă să le alunge din pozițiile lor. Luptele continuă în sat”, a declarat Tregubov.



Atacul forțelor ruse a fost „brusc”, potrivit lui Tregubov.

Tregubov a adăugat că așezările situate direct la granița cu Rusia, de unde se poate ajunge pe jos pe teritoriul rus, pot fi securizate în mod fiabil numai dacă forțele ucrainene stabilesc o zonă de control care se extinde pe câțiva kilometri în Rusia.

Hrabovske se află la granița cu regiunea rusă Belgorod. Soldații din Brigada 36 a Rusiei au răpit 52 de civili din sat, inclusiv copii, și i-au dus în Rusia, a anunțat duminică armata Kievului.

Majoritatea locuitorilor din sat capturați erau persoane în vârstă, potrivit presei ucrainene, care afirmă că a fost luată inclusiv o femeie de 89 de ani, potrivit Reuters, care a adăugat că nu a putut verifica independent afirmațiile oficialilor ucraineni.

Ce spune Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că locuitoriii satului de frontieră ocupat de trupele ruse au interacționat cu vecinii lor timp de ani de zile fără incidente, potrivit Reuters.

Zelenski, adresându-se reporterilor la un eveniment în onoarea diplomaților ucraineni, a confirmat informațiile din presă potrivit cărora locuitorii satului Hrabovske, situat la granița regiunii Sumî și cu o populație de 52 de persoane, au fost luați de trupele ruse.

„Acești 52 de oameni care locuiau acolo și nu au plecat au purtat în mod natural un dialog cu cei de pe teritoriul rus”, a spus Zelenski.

„Au trăit așa mulți ani. Și cred că pur și simplu nu se așteptau ca trupele ruse să intre și să-i ia ca prizonieri. Dar asta s-a întâmplat.”

Kremlinul nu a comentat situația. Zelenski a spus că printre cei luați se aflau și 13 militari ucraineni.

„Ar fi putut să ucidă inamicul chiar acolo, de la distanță, cu artilerie sau drone, dar nu au făcut-o”, a spus el. „Nu au făcut-o pentru că acolo se aflau civili. Nu au vrut să ucidă civili.”

Evacuări în Sumî

Forțele ucrainene, a spus el, își vor restabili pozițiile în sat. „Ce vom face în continuare pentru ca acei oameni să se întoarcă, asta este o altă problemă”, a spus el.

Forțele ruse au câștigat teren în regiunea Sumî în ultimele luni, capturând mai multe sate din apropierea frontierei. Multe zone din regiune sunt supuse bombardamentelor frecvente ale Rusiei.

Șeful administrației militare din regiunea Sumî, Oleh Hryhorov, a declarat duminică că autoritățile au început evacuarea locuitorilor din satele de frontieră care refuzaseră anterior să fie mutați.