După ce Cătălin Cherecheș a făcut o  vizită la o școală din Baia Mare, primarul cere demisia directoarei adjuncte

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Școlii „Lucian Blaga”, pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheș în incinta unității de învățământ și a angrenat un grup de copii într-un exercițiu de imagine pentru acesta.

„Cer demisia Mariei Chira din funcția de director adjunct al școlii Lucian Blaga din Baia Mare. Dimineața, când un părinte își lasă copilul la școală, îl lasă cu încredere. Cu speranța că acolo va fi ocrotit, respectat și învățat să deosebească binele de rău. Această încredere ne obligă pe toți. Tocmai de aceea mă îngrijorează vizita lui Cătălin Cherecheș printre elevii școlii ‘Lucian Blaga’ și mesajul public prin care o învățătoare îi laudă meritele, invocând investițiile făcute în școli. Vorbim despre un fost primar condamnat definitiv pentru luare de mită. Un om care a părăsit țara în ziua condamnării și a fost ulterior adus înapoi pentru a-și executa pedeapsa. Este liberat condiționat și are o nouă condamnare în primă instanță pentru trecerea frauduloasă a frontierei și fals privind identitatea. Procesul este în apel, iar instanța a încuviințat efectuarea unei evaluări psihosociale de către Serviciul de Probațiune. Printre aspectele analizate într-o asemenea evaluare se află conduita, integrarea socială și riscul de a comite alte infracțiuni”, a transmis duminică seara, într-o postare pe Facebook, Doru Dăncuș, citat de Agerpres.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

În opinia sa, conducerea școlii trebuia să analizeze cu atenție pe cine invită în fața elevilor.

„În acest context, primirea într-o școală, laudele unui cadru didactic și fotografiile alături de copii îi pot servi la construirea unei imagini de om respectat și acceptat de comunitate. Nu știm dacă vizita a fost invocată în proces sau inclusă în evaluare. Dar conducerea școlii avea obligația să se gândească și să analizeze acest risc înainte de a-i oferi o asemenea ocazie. Copiii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care își apără situația în instanță. Încrederea lor în profesori nu trebuie transformată în încredere împrumutată unui fost primar condamnat pentru corupție”, a mai afirmat Doru Dăncuș.

Primarul Municipiului Baia Mare a mai precizat că așteaptă un punct de vederea din partea conducerii școlii și a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

Pozele publicate de Cherecheș

Cătălin Cherecheș a publicat joi pe pagina sa de Facebook mai multe poze făcute alături de copii la o unitate de învățământ.

„Astăzi am jucat fotbal cu băieții, în pauza mare, în curtea Școlii nr. 8, actuala Școală Lucian Blaga, unde am fost elev în ciclul primar. Supriza pentru elevi a fost Amos, câinele nostru, care a fost încântat să se joace cu ei”, a fost mesajul care însoțea fotografiile publicate de fostul edil.

Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, a fost eliberat condiționat în iulie 2026.

El se afla în penitenciar din martie 2024, când a fost extrădat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței, de condamnare la 5 ani de închisoare pentru luare de mită.