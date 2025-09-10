După ce dronele rusești au intrat în Polonia, Zelenski vede în reacția NATO un precedent de aplicat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în fața unui avion de luptă F-16, în timpul unei ceremonii organizate pentru a marca Ziua Forțelor Aeriene Ucrainene, într-o locație care nu a fost dezvăluită, pe 4 august 2024. Sursa foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la câteva ore după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, că acestea au fost doborâte de avioane din mai multe țări europene și a propus extinderea acestui tip de acțiune comună pe teritoriul ucrainean pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei și în interiorul Ucrainei, scrie agenția spaniolă de presă EFE.

„Precedentul de a utiliza aviația de luptă din mai multe țări europene simultan pentru a doborî armamentul rus și a proteja vieți omenești este foarte semnificativ”, a spus afirmat Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, potrivit Agerpres.

Liderul ucrainean a reamintit că Kievul a cerut în trecut țărilor NATO să își utilizeze capacitățile de apărare antiaeriană pentru a doborî, de pe teritoriul Alianței din apropierea Ucrainei, drone și rachete rusești ce survolează vestul țării și pun în pericol, de asemenea, țările vecine care fac parte din Alianța Nord-Atlantică.

Drone și rachete rusești sau resturi de proiectile ucrainene folosite pentru a respinge atacurile aeriene inamice au mai căzut anterior pe teritoriile României și Poloniei, dar acest atac este primul care a dus la activarea sistemelor anti-aeriene într-o țară membră NATO.

Conform informațiilor făcute publice de Zelenski, cel puțin opt drone au intrat în spațiul aerian polonez.

„Din ce în ce mai multe dovezi indică faptul că această mișcare, această direcție a atacului, nu a fost un accident”, a mai scris președintele ucrainean, pe platforma X.

Zelenski a adăugat că Ucraina va transmite Poloniei toate informațiile pe care le va obține despre atacul rusesc. Kievul s-a oferit, de asemenea, să ajute Varșovia să „construiască un sistem eficient de avertizare și protecție” împotriva posibilelor noi atacuri rusești.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, a atribuit presupusul atac deliberat asupra teritoriului polonez din partea Rusiei intenției Moscovei de a „testa Occidentul”.

Sîbiga a subliniat că Rusia va continua să își crească agresivitatea dacă nu va primi un răspuns ferm la acțiunile sale.

Rușii au lansat în atacul nocturn 415 drone și 40 de rachete de croazieră și balistice

Potrivit datelor forțelor aeriene ucrainene, rușii au folosit în atacul de noaptea trecută împotriva Ucrainei, în care drone au ajuns pe teritoriul polonez, 415 drone și peste 40 de rachete de croazieră și balistice.

Un număr de 16 rachete și 21 de drone nu au putut fi neutralizate de apărarea ucraineană și au lovit în 17 locații distincte din Ucraina, neprecizate de forțele aeriene.

Acest atac face parte, conform Kievului și aliaților săi, dintr-o nouă escaladare a activității aeriene rusești împotriva Ucrainei, care duminică a fost bombardată cu peste 800 de drone, în timp ce o rachetă a distrus parțial sediul guvernului din Kiev.

Atacul este fără precedent atât prin numărul mare de drone, cât și prin faptul că a fost atacat un centru de decizie cheie, cum este clădirea guvernului.

Faptul că o rachetă Iskander a lovit sediul guvernului (situat într-o zonă din Kiev unde se concentrează principalele instituții ale statului, una dintre cele mai protejate din țară) este un simptom al deficitului grav în apărarea antiaeriană pe care îl are Ucraina, care a cerut de urgență partenerilor săi să își dubleze ajutorul în acest aspect.

Kievul se teme că în următoarele săptămâni va suferi o nouă campanie masivă de atacuri rusești împotriva sistemului său energetic, care a fost deja vizat luni de un bombardament masiv cu drone ce a provocat daune principalei centrale termice din regiunea capitalei Kiev.

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia

Ministerul condus de Andrei Belousov a precizat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, într-un comunicat emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.