După ce în urmă cu două săptămâni nu a știut răspundă, Nicușor Dan anunță un „rezultat strategic important” pentru România în privința rețelei de conducte NATO

Consiliul Nord-Atlantic a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro, aceasta fiind mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, precizând că peste 2 miliarde de euro vor reveni României.

În cadrul acestui proiect, țara noastră are șansa să devină unul dintre cele mai importante noduri logistice ale NATO pe flancul estic, în contextul în care Alianța vrea de mai mulți ani să extindă rețeaua strategică de conducte pentru transportul combustibililor către regiunea Mării Negre.

„România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO. După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Conform președintelui, România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO.

„Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri (miercuri, n.r.) finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României”, a precizat șeful statului.

Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești, mai afirmă Nicușor Dan.

Acesta subliniază că proiectul „consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO”.

Rutte: 27 de miliarde de euro pentru sistemul de conducte al NATO

Pe 8 iulie, la finalul summitului de la Ankara (Turcia), șeful NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța Nord-Atlantică va investi miliarde de euro pentru a-și pregăti sistemul de aprovizionare cu combustibil în vederea unui conflict, inclusiv prin extinderea rețelei existente de conducte către flancul estic al NATO.

„Aliații fac un pas istoric pentru a consolida lanțul de aprovizionare cu combustibil al NATO, pentru a ne asigura că forțele noastre dispun de resursele energetice necesare pentru a fi pregătite de luptă”, a declarat Rutte, în fața reporterilor, la acel moment.

„În timp ce aliații continuă să pună la punct detaliile, știm că această investiție de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura noastră existentă de stocare și distribuție a combustibilului și va sprijini construirea de noi facilități, inclusiv conducte către partea de est a Alianței”, a adăugat șeful NATO.

Înalți oficiali militari ai NATO solicită de mult timp extinderea rețelei de conducte de combustibil a alianței, care datează din perioada Războiului Rece, cu sute de kilometri spre est, către Polonia și cele trei state baltice, cu extinderi ulterioare către Finlanda, în nord, și România, în sud-est.

Ce este sistemul de conducte al NATO

Conducta de 10.000 de kilometri (6.215 mile), îngropată la 80 de centimetri sub pământ, traversează în prezent 12 țări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deservește baze militare precum Baza Aeriană Ramstein a SUA, dar și importante noduri civile, cum ar fi cel mai mare aeroport din Germania, situat în Frankfurt.

Inițial, conducta a fost construită pentru a deservi în primul rând forțele aeriene occidentale într-un conflict cu fosta Uniune Sovietică.

Pe timp de război, se estimează că forțele aeriene vor utiliza până la 85 % din consumul total de combustibil militar, potrivit unui studiu realizat de think tank-ul „Centrul Polonez pentru Studii Estice”.

Înalți oficiali militari descriu combustibilul și muniția ca fiind cele două elemente de aprovizionare esențiale pentru desfășurarea unei operațiuni, invocând estimările NATO conform cărora un conflict pe scară largă ar necesita sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi.

Conform studiului realizat de think tank-ul polonez, consumul de combustibil al NATO în cazul unui conflict ar depăși probabil capacitatea infrastructurii existente chiar înainte de izbucnirea ostilităților pe scară largă, din cauza deplasării forțelor terestre, a operațiunilor de transport aerian și a misiunilor avioanelor de vânătoare.

Combustibilul pentru avioane, care circulă prin conductele NATO, poate fi utilizat și de vehiculele terestre, deoarece amestecarea acestuia cu aditivi îl face potrivit pentru camioane și tancuri care, în mod normal, funcționează cu motorină.

Extinderea rețelei ar contribui, de asemenea, la remedierea deficitelor de capacitate de stocare, întrucât combustibilul din conductă se adaugă la cel stocat în rezervoarele de depozitare.

Întrebarea la care Nicușor Dan nu a avut răspuns

Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia vor fi principalii beneficiari ai extinderii rețelei NATO de conducte de combustibil, au scris anterior Bloomberg și Reuters.

Subiectul, unul important pentru România, a fost abordat și într-o conferință de presă susținută de Nicușor Dan în dimineața zilei de 8 iulie, tot în cadrul participării lui la summitul NATO din Turcia, dar președintele nu a știut ce să răspundă.

Chestionat pe această temă de o jurnalistă Bloomberg, care l-a întrebat dacă România este pregătită pentru acest proiect, șeful statului român nu a părut să știe despre ce este vorba.

„Sistemul de…?”, a întrebat el, uitându-se în jur. „Ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte”, i-a răspuns o voce din sală. Nu s-au auzit toate răspunsurile din sală. Președintele a tăcut mai multe momente. „Pentru aprovizionare sau pentru ce?”, a cerut el apoi lămuriri.

În cele din urmă, Nicușor Dan a dat un răspuns vag: „Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”.