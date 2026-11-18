Președintele Consiliului de Administrație al Nvidia, Harvey Jones, le-a transmis marți investitorilor că producătorul american de cipuri nu îl va reangaja pe cofondatorul companiei, Jensen Huang, care a demisionat în urma scandalului de spionaj și a relațiilor extraconjugale, relatează Reuters.



Directorul producătorului american de cipuri Nvidia, Jensen Huang, și-a anunțat joia trecută demisia, lăsând industria inteligenței artificiale fără cel mai important promotor al său și aruncând o umbră de incertitudine asupra viitorului producătorului de cipuri pe care l-a transformat într-o forță dominantă în domeniul AI.

Gigantul American a înregistrat rezultate excelente în al treilea trimestru, cu perspective îmbunătățite, notează AFP.

Nvidia a depășit estimările

Pentru prima dată în aproape 28 de ani și de la listarea la bursă a companiei din Santa Clara, Jensen Huang, care a fost nevoit să demisioneze săptămâna trecută, nu a fost cel care a prezentat rezultatele financiare trimestriale.

Cifra de afaceri a Nvidia s-a dublat față de anul trecut, ajungând la 115,8 miliarde de dolari, depășind astfel estimările analiștilor de 109 miliarde, conform unui consens stabilit de compania FactSet.

Conferința cu investitorii a început cu o declarație a președintelui consiliului de administrație al liderului în domeniul semiconductorilor destinați inteligenței artificiale, care a asigurat că Consiliul de Administrație„nu are în vedere reîntoarcerea lui Jensen în funcția de director general”.

Cu câteva ore mai devreme, fostul CEO al Nvidia se declarase dispus să-și reia funcția dacă Consiliul de Administrație ar decide acest lucru, menționând pe X un „val” de mesaje de susținere din partea angajaților, investitorilor și clienților.



Venind după publicarea rezultatelor solide ale companiei, declarația lui Harvey Jones sunt un răspuns în forță și la petiția prin care se cerea revenirea în funcție a lui Huang.

Nvidia vrea să numească un director „cât mai repede”

Odată cu plecarea lui Huang, investitorii așteaptă cu nerăbdare indicii despre viitorul și strategia companiei Nvidia, de la angajamentele de miliarde de dolari față de furnizorii de servicii cloud, furnizori și startup-uri din domeniul IA, până la identitatea celui care va conduce, în cele din urmă, cel mai valoros producător de cipuri din lume.

Consiliul de Administrația al Nvidia a angajat o firmă specializată pentru găsirea unui nou director general, a precizat Jones.

„Vrem să numim directorul general, directorul general permanent, cât mai curând posibil, dar nu ne grăbim pentru că vrem să găsim exact persoana potrivită”, a precizat Jones, care a fost însoțit de directorul interimar Colette Kress, care este și director financiar, și de inginerul Ian Buck, vicepreședinte responsabil de calcul de înaltă performanță (HPC).

Acțiunile Nvidia au crescut

Acțiunile companiei au urcat cu 4% după închiderea ședinței bursiere de marți, după ce Nvidia a previzionat vânzări peste estimările analiștilor de pe Wall Street.

Dar capitalizarea sa bursieră se situează acum la 3.800 miliarde de dolari, în scădere cu aproximativ 2.000 miliarde de dolari față de nivelul de vârf din octombrie.



Compania se așteaptă în trimestrul patru la venituri de 130 miliarde de dolari, plus sau minus 3%, în timp ce analiștii estimează un nivel de 125,25 miliarde de dolari.

Nvidia a precizat că previziunea presupune că nu vor fi vândute cipuri pentru centre de date către China. Marja brută de profit ar urma să se situeze la 71% – 72%, analiștii prognozând 71,7%.



În trimestrul trei, veniturile Nvidia au crescut cu peste 50%, la 115,84 miliarde de dolari, depășind previziunile de 109,11 miliarde de dolari. marja brută de profit a urcat la 74,9%, de la 73,5% în urmă cu un an, și peste estimările analiștilor, de 74,1%.