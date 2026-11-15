Petiție pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, după demisia sa. Elon Musk, printre cei peste 100.000 de semnatari

Co-fondatorul Nvidia, Jensen Huang, a plecat din funcție după mai bine de trei decenii, în urma unei anchete legate de un posibil caz de spionaj și a dezvăluirilor privind viața sa privată.

O petiție online cere repunerea lui Huang în funcția de director general al Nvidia. Printre susținători se numără lideri importanți din industria tech, precum miliardarul Elon Musk și directorul general al Replit, Amjad Masad, potrivit Business Insider.

„Este în desfășurare o petiție pentru readucerea lui Jensen și o semnez și eu”, a scris Elon Musk pe X.

Campania se numește „Stand with Jensen” („Alături de Jensen”). Pe site-ul petiției au semnat atât acționari și angajați ai companiei, cât și alte nume cunoscute din domeniu, precum directorul general al Boom Supersonic, Blake Scholl, și șeful Y Combinator, Garry Tan.

Până la ora publicării acestei știri, campania strânsese 143.107 semnături.

Semnături false cu „Tim Cruise” și „Xi Jingping”

Printre semnatari au apărut însă și nume false, precum „Tim Cruise, actor de la Hollywood” sau „Xi Jingping”, o variantă scrisă greșit a numelui liderului chinez. Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, organizatorii au transmis că lucrează „activ” pentru a le elimina.

Într-o scrisoare deschisă adresată consiliului de administrație al Nvidia, inițiatorii campaniei susțin că Huang a fost înlăturat fără o anchetă și fără o „procedură echitabilă reală”. Ei cer ca el să rămână CEO pe durata investigației.

„Nu ni s-au prezentat dovezi care să susțină acuzația de spionaj. După 33 de ani în care și-a pus sufletul în Nvidia, Jensen merită o procedură corectă, nu linșaj public”, se arată în scrisoare.

Un semnatar care se prezintă drept inginer la Nvidia a scris pe site-ul campaniei că Huang este o „parte esențială” a companiei.

„Viața lui privată nu este treaba mea, iar dacă acțiunile sale au încălcat codul nostru de conduită, acest lucru trebuie gestionat. Vă rugăm să îl aduceți înapoi și să îi oferiți un tratament corect, ținând cont de istoricul și importanța sa pentru Nvidia și pentru comunitate”, a declarat angajatul.

De ce a demisionat Jensen Huang

La începutul acestei săptămâni, consiliul de administrație al Nvidia a anunțat deschiderea unei anchete care urmează să stabilească dacă Huang a fost „ținta unei operațiuni de informații străine”, după ce el a recunoscut într-o scrisoare adresată angajaților că a avut o relație extraconjugală.

Câteva zile mai târziu, Huang și-a dat demisia, în urma apariției unor informații despre o altă relație cu o directoare din cadrul Nvidia. Consiliul a numit-o pe directoarea financiară Colette Kress în funcția de CEO interimar, până la găsirea unui succesor permanent.

Potrivit unei anchete publicate în octombrie de The New York Times, Huang a dezvoltat o „relație apropiată” cu Alice Huang, director executiv la compania Megaspeed din Singapore. Oficiali ai serviciilor de informații americane o suspectează că ar putea fi spion al guvernului chinez, acuzație negată de China.