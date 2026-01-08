După ce l-a amenințat în mai multe rânduri, Trump a discutat la telefon preşedintele Columbiei și l-a invitat la Casa Albă. Ce „acţiuni comune” au convenit cei doi

Preşedintele columbian Gustavo Petro şi omologul său american Donald Trump „s-au angajat să desfăşoare acţiuni comune” împotriva gherilei ELN care operează la frontiera cu Venezuela, a anunțat joi ministrul de interne columbian Armando Benedetti, conform AFP.

După o escaladare a tensiunilor în urma bombardamentelor americane la Caracas pe 3 ianuarie, capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi ameninţările cu acţiuni militare împotriva Columbiei, Gustavo Petro şi Donald Trump au avut miercuri seară o discuţie telefonică, prima între cei doi lideri după revenirea republicanului la Casa Albă în ianuarie 2025.

Iar în cadrul acestei discuţii, liderul de stânga columbian a acceptat o invitaţie a preşedintelui Trump de a se deplasa la Washington şi i-a cerut „să-l ajute să lovească dur ELN la frontiera” cu Venezuela, a dat asigurări Benedetti într-un interviu pentru postul Blu Radio.

Această gherilă de extremă stânga apărută în 1964 sub inspiraţia revoluţionarului argentinian Ernesto Che Guevara numără circa 5.800 de membri care operează în peste 20% din cele aproximativ 1.100 de municipalităţi din Columbia, potrivit centrului de studii Insight Crime. Este cea mai mare grupare rebelă din America.

Pe 13 decembrie, gherila ELN, care controlează regiuni de producţie a cocainei, a decretat trei zile de interdicţie de circulaţie pentru populaţia din aceste zone, invocând „ameninţări de intervenţie imperialiste” ale lui Trump.

Preşedintele american avertizase că ţări producătoare de cocaină din America Latină sunt „susceptibile de a fi atacate”, menţionând Columbia, care „fabrică cocaină” şi „ne-o vinde nouă”.

Potrivit ministrului Armando Benedetti, luptătorii de gherilă „sfârşesc mereu în Venezuela” după lupte cu forţele de ordine columbiene. Este necesar, spune el, ca acestea să fie atacate şi „din spate, atunci când sunt lovite aici”.

Columbia şi Venezuela împart o frontieră de peste 2.200 de kilometri, unde diferite grupuri armate îşi dispută veniturile din traficul de droguri, exploatările miniere ilegale şi contrabandă.

Gustavo Petro a încercat, fără succes de la venirea sa la putere în 2022, să negocieze pacea cu diferite grupuri armate, între care şi ELN, însă discuţiile cu aceasta au fost suspendate din 2024.

Președintele Columbiei și familia sa sunt vizați de sancțiuni americane

Toamna trecută, președintele columbian Gustavo Petro, soția acestuia, unul dintre fiii lui și ministrul său de interne au fost adăugați pe „lista neagră” a Trezoreriei SUA de către administrația președintelui Trump. Casa Albă l-a acuzat pe Petro că nu reușește să lupte împotriva traficului de droguri.

Sancțiunile au înghețat activele acestora din Statele Unite și le-au interzis să facă afaceri cu firme care au legături cu SUA.

„De când a venit la putere președintele Gustavo Petro, producția de cocaină din Columbia a explodat la cele mai înalte niveluri din ultimele decenii, inundând Statele Unite și otrăvindu-i pe americani”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un comunicat din 24 octombrie 2025.

„Președintele Petro a permis cartelurilor de droguri să prospere și a refuzat să oprească această activitate. Astăzi, președintele Trump ia măsuri ferme pentru a proteja națiunea noastră și pentru a arăta clar că nu vom tolera traficul de droguri în țara noastră”, a mai spus oficialul american.