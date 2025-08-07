După ce l-a jucat pe Superman, Dean Cain vrea să salveze SUA „urgent” și începe vânătoarea de imigranți. „Sute de mii de criminali”

Actorul american Dean Cain, în vârstă de 59 de ani, devenit celebru pentru interpretarea rolului lui Superman în serialul de televiziune „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că s-a alăturat echipei ICE în contextul raidurilor fără precedent ale agenției federale împotriva imigranților, relatează joi Sky News.

Dean Cain a fost etichetat drept „cel mai prost Superman din toate timpurile” după ce a anunțat că se va alătura „urgent” („ASAP”, în limba engleză) Agenției pentru Imigrare și Vamă a Statelor Unite (ICE).

El a declarat miercuri pentru Fox News că postarea sa de pe Instagram, în care anunță că face „recrutări” pentru poliția anti-imigrație, a devenit virală și că, de atunci, „am vorbit cu unii dintre oficialii ICE și voi depune jurământul ca agent ICE cât mai curând posibil”.

„Puteți să vă apărați patria și să beneficiați de avantaje extraordinare”, a spus el în postarea de pe Instagram, în care a făcut apel la urmăritorii săi să se alăture ICE.

Pe fundalul melodiei tematice din Superman, el a spus că „sute de mii de criminali” au fost arestați de la preluarea mandatului de către președintele american Donald Trump.

Apoi le-a spus fanilor săi că vor beneficia de o serie de avantaje dacă se alătură ICE, printre care un bonus de 50.000 de dolari la semnarea contractului și rambursarea împrumuturilor studențești.

„Dacă vreți să ajutați la salvarea Americii, ICE arestează cei mai răi dintre cei răi și îi îndepărtează de pe străzile Americii”, a spus celebrul actor, înainte de a adăuga: „Eu am votat pentru asta”.

Agenții ICE sunt sub presiunea Casei Albe pentru a crește numărul deportărilor, în conformitate cu promisiunea lui Trump din campania electorală de a combate imigrația ilegală.

Postarea lui Cain pe Instagram a stârnit un val de reacții negative, un utilizator comentând: „Cel mai prost Superman din toate timpurile”.

Un alt internaut a spus: „Rușine, Dean – este cel mai ne-Superman lucru pe care l-ai putea susține”.

Un fan s-a întors împotriva lui și a spus: „Până să văd asta, eram un mare admirator. Ce om trist trebuie să fii”.